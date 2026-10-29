Σεβκιούλ Ουλούνταγ: Τιμήθηκε η γυναίκα που αγωνίστηκε για την αλήθεια των αγνοουμένων της Κύπρου

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η μνήμη της Σεβκιούλ Ουλούνταγ και η σημαντική προσφορά της στον αγώνα για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων του νησιού.

Μέσα από τη μακρόχρονη δημοσιογραφική της έρευνα, η Σεβκιούλ Ουλούνταγ συνέβαλε στον εντοπισμό μαζικών τάφων, τόσο της ελληνοκυπριακής όσο και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλήθειας, της ανθρωπιάς και της δικαιοσύνης πέρα από διαχωριστικές γραμμές.

Όπως αναφέρθηκε η δράση και η προσφορά της αποτελούν ένα ξεχωριστό παράδειγμα θάρρους και ανθρωπισμού, υπενθυμίζοντας πως το ζήτημα των αγνοουμένων δεν έχει κοινότητα, εθνικότητα ή σύνορα, αλλά αφορά ανθρώπους και οικογένειες που εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία τιμής και αναστοχασμού, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα πως η αναζήτηση της αλήθειας, η συμφιλίωση και η συνεργασία αποτελούν βασικά βήματα για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος.

Η παρακαταθήκη της Σεβκιούλ Ουλούνταγ παραμένει ζωντανή και εμπνέει τη συνέχιση του αγώνα για ειρήνη, συμφιλίωση και επανένωση της Κύπρου.

Η εκδήλωση που έγινε στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου περιλάμβανε παρουσίαση την ταινίας για τη δημοσιογράφο Σεβκιούλ Ουλουτάγ, του Πανίκου Χρυσάνθου.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου Δρ. Στέλιος Σοφόκλη, η Επαρχιακή Γραμματέας της ΠΟΓΟ Μαρία Νικολάου, ενώ για την ταινία μίλησε ο σκηνοθέτης Πανίκος Χρυσάνθου.

Επίσης ο Πρόδρομος Ανδρέου απάγγηλε το ποίημα της Σενέρ Γιασίν.