Αδιαπραγμάτευτες οι Συλλογικές Συμβάσεις για όλους τους νοσηλευτές, λένε οι συντεχνίες

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, με αφορμή τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας την Πέμπτη για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στη νομοθεσία που αφορά την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, οι οργανώσεις επαναλαμβάνουν τη θέση ότι οι ανάγκες στελέχωσης του τομέα μπορούν να καλυφθούν από Κύπριους νοσηλευτές.

Όπως αναφέρουν, η ρύθμιση των όρων απασχόλησης μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας θα ενισχύσει την προσπάθεια στελέχωσης και θα ανακόψει ενδεχόμενες αποχωρήσεις εργαζομένων από το επάγγελμα.

Παράλληλα, τονίζουν ότι η γλωσσική επάρκεια των νοσηλευτών αποτελεί πρωτίστως ζήτημα ποιότητας της φροντίδας και ασφάλειας των ασθενών. Επισημαίνουν ότι οι απαιτήσεις που τίθενται πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και ευθύνες του νοσηλευτικού επαγγέλματος και να διασφαλίζουν την ασφαλή και αποτελεσματική επικοινωνία με τους ασθενείς και τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας.

Οι συντεχνίες εκφράζουν, επίσης, έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας, παρά το χρονικό περιθώριο των 15 ημερών που είχε στη διάθεσή του, δεν συγκάλεσε συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους φορείς εκπροσώπησης των νοσηλευτών και τις εργοδοτικές οργανώσεις, προκειμένου να διεξαχθεί ουσιαστικός διάλογος για εξεύρεση ολιστικής και τεκμηριωμένης λύσης.

Αναφέρουν ακόμη ότι, με βάση όσα τέθηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για επίτευξη συναινετικής λύσης ούτε για προώθηση της προτεινόμενης τροποποίησης της νομοθεσίας στην Ολομέλεια της Βουλής στην παρούσα της μορφή.

Παράλληλα, χαρακτηρίζουν ατεκμηρίωτους τους ισχυρισμούς που, όπως σημειώνουν, διατυπώθηκαν από πλευράς ΟΕΒ και ΠΑΣΙΝ, υποστηρίζοντας ότι δεν συμβάλλουν στην ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων του νοσηλευτικού κλάδου.

Οι οργανώσεις δηλώνουν ότι θα σταθούν «ανάχωμα σε οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του νοσηλευτικού επαγγέλματος ή οποιαδήποτε ρύθμιση δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα και την ασφάλεια της παρεχόμενης φροντίδας στα νοσηλευτήρια της Κύπρου».

Καταλήγοντας, αναφέρουν ότι η αντιμετώπιση των αναγκών στελέχωσης του συστήματος υγείας απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό, πραγματικά και τεκμηριωμένα δεδομένα και ουσιαστικό διάλογο, καθώς και πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και την προστασία και αναβάθμιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ