«Όχι σε πανεπιστημιακές κλινικές μόνο στα χαρτιά»: Έξω από τη Βουλή οι φοιτητές Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου [εικόνες]









Όπως δήλωσε στον «Π» η φοιτήτρια Ιατρικής Άντρεα Παπαέτρου, στόχος της κινητοποίησης είναι η ψήφιση ενός λειτουργικού νόμου, ο οποίος θα διασφαλίζει την ποιότητα της ιατρικής εκπαίδευσης.

«Ήρθαμε εδώ με σκοπό τη διασφάλιση κάποιων ποιοτικών κριτηρίων, ώστε ο νόμος να είναι λειτουργικός χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα της εκπαίδευσης», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι φοιτητές ζητούν κάθε νοσηλευτήριο να έχει μία κύρια Ιατρική Σχολή και κάθε πανεπιστημιακή κλινική να διαθέτει τουλάχιστον τρεις πανεπιστημιακούς γιατρούς.

Το υπόμνημα με τις θέσεις και τις εισηγήσεις των φοιτητών παρέλαβε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Σάββια Ορφανίδου, η οποία εμφανίστηκε θετική απέναντι στα αιτήματά τους. Θετική ήταν και η πρώτη ανταπόκριση άλλων βουλευτών που ενημερώθηκαν για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.

Τι ζητούν οι φοιτητές

Στο υπόμνημά τους, οι εκπρόσωποι των φοιτητών ζητούν την επαναφορά δύο βασικών προνοιών στο νομοσχέδιο. Η πρώτη αφορά τον καθορισμό μίας κύριας Ιατρικής Σχολής ανά νοσηλευτήριο, η οποία θα έχει την ουσιαστική εκπαιδευτική και ερευνητική ευθύνη και θα αποτελεί τον μοναδικό φορέα ίδρυσης πανεπιστημιακών και συνδεδεμένων κλινικών στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο.

Όπως διευκρινίζουν, η ρύθμιση αυτή δεν αποκλείει τη συνεργασία με άλλες Ιατρικές Σχολές για εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά αποσκοπεί στη διασφάλιση ενιαίου σχεδιασμού και συνοχής στην κλινική εκπαίδευση.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά την ελάχιστη στελέχωση κάθε πανεπιστημιακής κλινικής με τρεις πανεπιστημιακούς ιατρούς, αντί ενός που προβλέπεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Σύμφωνα με τους φοιτητές, η επιστημονική επάρκεια, η συνέχεια της εκπαίδευσης και η ανάπτυξη της έρευνας δεν μπορούν να εξαρτώνται από την παρουσία ενός μόνο ακαδημαϊκού γιατρού.

Οι φοιτητές ξεκαθαρίζουν ότι δεν αντιτίθενται στη μεταρρύθμιση. Αντιθέτως, τάσσονται υπέρ της άμεσης θεσμοθέτησης των πανεπιστημιακών κλινικών και νοσηλευτηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατοχυρώνεται ο ουσιαστικός εκπαιδευτικός και επιστημονικός τους χαρακτήρας.

«Η Κύπρος δεν χρειάζεται απλώς περισσότερες κλινικές με πανεπιστημιακό τίτλο. Χρειάζεται πραγματικές Πανεπιστημιακές Κλινικές και Νοσηλευτήρια», αναφέρουν χαρακτηριστικά στο υπόμνημά τους, υπογραμμίζοντας ότι η πολυετής εκκρεμότητα πρέπει να τερματιστεί με μια νομοθεσία που θα εξασφαλίζει πραγματική αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης και της παρεχόμενης περίθαλψης.