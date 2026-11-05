Αισιοδοξία για θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου.
Κυπριακό: Προανήγγειλε θετικές εξελίξεις εντός του Σαββατοκύριακου ο Πρόεδρος - Τηλεφωνική συνομιλία Χριστοδουλίδη και Ολγκίν
Σε αναμονή τελικών απαντήσεων βρίσκεται η διαδικασία για το Κυπριακό, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συγκεκριμένων ανακοινώσεων τις επόμενες ημέρες, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις και τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο Κυπριακό.
Όπως ανέφερε, η διαδικασία βρίσκεται σε στάδιο αναμονής τελικών απαντήσεων, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να δημιουργούν προσδοκίες για θετική κατάληξη.
«Είμαστε σε μια διαδικασία που φαίνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προδιαγράφει θετικές εξελίξεις. Είμαστε στο στάδιο αναμονής, στο στάδιο τελικών απαντήσεων και όπως μου ανέφερε και η προσωπική απεσταλμένη του εντός του Σαββατοκύριακου ενδεχομένως να έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις», ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.