Κυπριακό: Προανήγγειλε θετικές εξελίξεις εντός του Σαββατοκύριακου ο Πρόεδρος - Τηλεφωνική συνομιλία Χριστοδουλίδη και Ολγκίν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις και τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο Κυπριακό.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία βρίσκεται σε στάδιο αναμονής τελικών απαντήσεων, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να δημιουργούν προσδοκίες για θετική κατάληξη.

«Είμαστε σε μια διαδικασία που φαίνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να προδιαγράφει θετικές εξελίξεις. Είμαστε στο στάδιο αναμονής, στο στάδιο τελικών απαντήσεων και όπως μου ανέφερε και η προσωπική απεσταλμένη του εντός του Σαββατοκύριακου ενδεχομένως να έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις», ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.