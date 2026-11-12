Αναστέλλεται επ' αόριστον η απεργία στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας - Αναμένουν συνάντηση με τον Πρόεδρο

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ, η απόφαση λήφθηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών τους, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026.

Οι συντεχνίες χαρακτηρίζουν την αναστολή της απεργίας ως συνειδητή και υπεύθυνη συλλογική απόφαση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχώρηση από τα αιτήματα των εργαζομένων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά τη διασφάλιση εισοδήματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, περιλαμβανομένης της αναδρομικής κάλυψης για το καλοκαίρι του 2026. Όπως επισημαίνουν οι συντεχνίες, εργαζόμενοι αορίστου χρόνου παραμένουν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο χωρίς μισθό, αλλά και χωρίς δικαίωμα σε επίδομα ανεργίας.

Το δεύτερο αίτημα αφορά την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών προκήρυξης και πρόσληψης προσωπικού, προκειμένου να στελεχωθούν τα Υποστηρικτικά Προγράμματα και να τερματιστεί η παρατεταμένη ανεργία εκπαιδευτικών που εργάστηκαν σε αυτά επί σειρά ετών.

Αναμένουν συνάντηση με τον Πρόεδρο

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναμένουν τον καθορισμό συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα και να ζητήσουν την πολιτική παρέμβασή του για την επίλυσή τους.

Όπως αναφέρουν, κατανοούν τις υποχρεώσεις και το πρόγραμμα του Προέδρου και δίνουν περιθώριο ολίγων ημερών για τον καθορισμό της συνάντησης που έχουν ζητήσει.

Παράλληλα, καλούν την κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας, Εργασίας και Οικονομικών να συγκαλέσουν άμεσα κοινή συνάντηση με τις συντεχνίες, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

«Οι εργαζόμενοι έκαναν το δικό τους βήμα ευθύνης. Τώρα είναι η σειρά της Κυβέρνησης να αποδείξει στην πράξη την πρόθεσή της για εξεύρεση λύσης», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Οι συντεχνίες εκφράζουν επίσης τις ευχαριστίες τους προς τους εργαζομένους που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, παρά τις οικονομικές θυσίες που συνεπαγόταν η δεκαήμερη απεργία. Ευχαριστούν ακόμη τους μαθητές, τους ενήλικες εκπαιδευόμενους και τις οικογένειές τους για την κατανόηση, καθώς και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ για τη στήριξή τους.

Όπως υπογραμμίζουν, οι κινητοποιήσεις ανέδειξαν τόσο τη σημασία των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων όσο και τα σοβαρά εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.

Παρά την επιστροφή στην εργασία, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ξεκαθαρίζουν ότι ο αγώνας δεν έχει ολοκληρωθεί.