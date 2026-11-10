«Η βία δεν είναι μαγκιά, ο εκφοβισμός δεν είναι παιχνίδι» - Το μήνυμα Φυτιρή στους μαθητές

«Η βία δεν είναι μαγκιά, ο εκφοβισμός δεν είναι παιχνίδι και η ταπείνωση ενός συμμαθητή δεν αποτελεί διασκέδαση», ανέφερε κατά τη σημερινή τελετή βράβευσης σχολείων που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό «Γνωστοποίηση και Εφαρμογή των Πολιτικών του ΥΠΑΝ για πρόληψη και διαχείριση της σχολικής βίας».

Ο κ. Φυτιρής είπε ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να εξαντλείται στην εφαρμογή κανονισμών και οδηγιών. Απαιτεί ευαισθητοποίηση, συμμετοχή και προσωπική ευθύνη από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Όπως σημείωσε, η Παιδεία δεν έχει μόνο στόχο τη μετάδοση γνώσεων, αλλά και τη διαμόρφωση χαρακτήρων, την καλλιέργεια αξιών και την προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών.

Απευθυνόμενος στους μαθητές, υπογράμμισε ότι οι επιλογές τους στην καθημερινότητα μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας. Η άρνηση συμμετοχής σε περιστατικά εκφοβισμού, η προστασία ενός συμμαθητή που αδικείται και η επιλογή του διαλόγου αντί της σύγκρουσης, είπε, είναι πράξεις υπευθυνότητας και ενεργού πολιτότητας.

«Όταν αρνείστε να συμμετάσχετε σε μια πράξη εκφοβισμού, όταν προστατεύετε έναν συμμαθητή που αδικείται, όταν επιλέγετε τον διάλογο αντί της σύγκρουσης, τότε γίνεστε ενεργοί και θετικοί πολίτες στην πράξη».

Ο Υπουργός χαρακτήρισε βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας. «Η αποτελεσματικότητα μιας κοινωνίας δεν αποδεικνύεται μόνο από την ικανότητά της να αντιμετωπίζει τις παρανομίες, αλλά κυρίως από τη δυνατότητά της να αποτρέπει τη δημιουργία των συνθηκών που τις ευνοούν», ανέφερε.

Επισήμανε επίσης τη σημασία της συνεργασίας των αρμόδιων Υπουργείων, του Γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αναφέρθηκε στην αξία πρωτοβουλιών που επιτρέπουν στους μαθητές να εκφραστούν, να προβληματιστούν και να αντιληφθούν τις συνέπειες της παραβατικής συμπεριφοράς μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις.

Συγχαίροντας τα σχολεία που διακρίθηκαν, καθώς και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι η ουσιαστική επιτυχία της πρωτοβουλίας θα φανεί στην αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφορών, όχι στα βραβεία.

«Η μεγαλύτερη επιτυχία αυτού του διαγωνισμού δεν θα είναι τα βραβεία που θα απονεμηθούν σήμερα, αλλά οι συμπεριφορές που θα αλλάξουν αύριο».

Κλείνοντας, κάλεσε τους μαθητές να ξεχωρίζουν όχι μόνο για τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, αλλά και για την ανθρωπιά τους. Η πραγματική αξία του ανθρώπου, υπενθύμισε, βρίσκεται όχι μόνο σε όσα πετυχαίνει για τον εαυτό του, αλλά και στο καλό που προσφέρει στους άλλους.

Πηγή: ΚΥΠΕ