Η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει αλλαγές στην εκπαίδευση - Τι σχεδιάζουν Κύπρος και Ελλάδα

Στη συζήτηση με θέμα «Δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού έτοιμου για το μέλλον», η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει ήδη την αγορά εργασίας. Όπως ανέφερε, η προετοιμασία των νέων για τις συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές απαιτεί επένδυση στους ανθρώπους παράλληλα με την επένδυση στην τεχνολογία.

Το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος θα χρειάζεται περισσότερα από τεχνική κατάρτιση, είπε, καθώς αυξάνεται η σημασία δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η συνεργασία, η ηθική κρίση, η επίλυση προβλημάτων και η ανθεκτικότητα.

Η προσέγγιση αυτή, σύμφωνα με την Υπουργό, ενσωματώνεται στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο με την αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων και την εντονότερη έμφαση στις δεξιότητες και τις ικανότητες. Περιλαμβάνει επίσης την ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης και την εφαρμογή της Πολιτικής και των Κατευθυντήριων Γραμμών του 2025 για την Υπεύθυνη και Ηθική Χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση.

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε ακόμη στην προώθηση της διεπιστημονικής μάθησης μέσω της εκπαίδευσης STEAM και στην πρωτοβουλία του Τεχνικού Γυμνασίου. Η πρωτοβουλία συνδυάζει τη γενική εκπαίδευση με την πρακτική και βιωματική μάθηση, με στόχο την ανάπτυξη τεχνικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καθώς και ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων από μικρότερη ηλικία.

Παράλληλα, προωθούνται ο εκσυγχρονισμός της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η ενίσχυση της συνεργασίας με εργοδότες και η διεύρυνση των ευκαιριών μάθησης στον χώρο εργασίας.

Η Υπουργός τόνισε ότι η προετοιμασία του εργατικού δυναμικού δεν τελειώνει με την αρχική εκπαίδευση. Η ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των δεξιοτήτων και μεταβάλλει υφιστάμενα επαγγέλματα, ενώ δημιουργεί νέα. Ως εκ τούτου, αυξάνεται η σημασία της διά βίου μάθησης, της αναβάθμισης και της επανεκπαίδευσης δεξιοτήτων.

Η προετοιμασία εργατικού δυναμικού που μπορεί να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές αλλαγές αποτελεί κοινή ευθύνη κυβερνήσεων, εκπαιδευτικών συστημάτων, επιχειρήσεων και κοινωνικών εταίρων, ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου.

Αλλαγή όλων των σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα το 2027

Η Ελλάδα προχωρά το 2027 στην αλλαγή όλων των σχολικών βιβλίων και στην εισαγωγή του συστήματος του πολλαπλού βιβλίου, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της χώρας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία συμμετείχε στη συζήτηση μέσω σύνδεσης. Το σύστημα θα δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικά εγχειρίδια για κάθε μάθημα.

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι αλλαγές αποτελούν μέρος ευρύτερης προσπάθειας για τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων των μαθητών, της διδακτικής μεθοδολογίας και των αναλυτικών προγραμμάτων. Η προσπάθεια ακολουθεί τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας PISA, τα οποία χαρακτήρισε ανησυχητικά, κυρίως στους τομείς των μαθηματικών, του γραμματισμού και των φυσικών επιστημών.

Όπως είπε, έχει αρχίσει εθνικός διάλογος για την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πιθανή εισαγωγή εθνικού απολυτηρίου. Στη διαδικασία αξιοποιείται η συνδρομή του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης (TSI), καθώς και ειδικών από διάφορες χώρες. Στόχος είναι η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών και η ενίσχυση των δεξιοτήτων, ιδιαίτερα για μαθητές ηλικίας 15 έως 17 ετών.

Αναφερόμενη στην τεχνητή νοημοσύνη, η κ. Ζαχαράκη είπε ότι συνεργάζεται στενά με την Κύπρια ομόλογό της για την υπεύθυνη και ηθική χρήση της στα σχολεία, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πρόσθεσε ότι την προηγούμενη χρονιά η Ελλάδα εξέδωσε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κοινή υπουργική απόφαση για την ηθική και μετριοπαθή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τη χαρακτήρισε μία από τις πρώτες σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε επίσης στη χρήση του OpenAI, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Ωνάση.

Πηγή: ΚΥΠΕ