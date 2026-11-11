Εκπαιδευτικές οργανώσεις: Κρίσιμη εβδομάδα για ενδεχόμενα μέτρα αντίδρασης

Οι τρεις οργανώσεις απέστειλαν επιστολή και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, ζητώντας να καθοριστεί συνάντηση ώστε να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις ανησυχίες τους.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει η εκατονταμελής Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, στην οποία συμμετέχουν 100 Γενικοί Αντιπρόσωποι της ΠΟΕΔ. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται η αξιολόγηση των εξελίξεων και η εξέταση δυναμικών μέτρων αντίδρασης.

Το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει για το θέμα το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος της οργάνωσης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Γραμματέας της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους την Τρίτη, οι οργανώσεις ανέφεραν ότι «οι μέχρι σήμερα χειρισμοί του ΥΠΑΝ συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τον θεσμικό τους ρόλο». Πρόσθεσαν ότι η «τραγική καθυστέρηση» στην έναρξη διαλόγου για ένα τόσο σοβαρό θέμα, καθώς και η αμετακίνητη στάση του Υπουργείου για το εργασιακό μέλλον εκατοντάδων εκπαιδευτικών και το ενδεχόμενο πολλοί να μείνουν εκτός συστήματος, «υπονομεύουν ευθέως τον κοινωνικό διάλογο».

Οι οργανώσεις σημείωσαν επίσης ότι το νομοσχέδιο, για το οποίο το Υπουργείο ανακοίνωσε πως τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, δεν είχε κοινοποιηθεί σε αυτές. Έκριναν «τουλάχιστον αντιφατικό» το ΥΠΑΝ να επικαλείται δημόσια τον διάλογο, τη θεσμικότητα και την υπευθυνότητα, ενώ, όπως αναφέρουν, παραγνωρίζει τους θεσμικούς συνομιλητές του και τους αποκλείει ακόμη και από την ενημέρωση για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

Έντονο προβληματισμό εξέφρασαν και για τη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως ανέφεραν, του απέστειλαν επιστολή ζητώντας συνάντηση για να εκθέσουν τις θέσεις και τις ανησυχίες τους, χωρίς να λάβουν απάντηση. Πρόσθεσαν ότι στις 8 Οκτωβρίου κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα, ζητώντας την παρέμβασή του. Κατά την εκτίμησή τους, η στάση του Προέδρου Χριστοδουλίδη «συνιστά απαξίωση προς τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις και προς τις 17.000 μέλη που εκπροσωπούν».

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ υπογράμμισαν ότι «δεν πρόκειται να αποδεχθούν οποιαδήποτε προσπάθεια θυματοποίησης των μελών τους» και πως δεν θα παραμείνουν απαθείς απέναντι σε ενέργειες που, όπως αναφέρουν, πλήττουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους και θα τους οδηγήσουν στην απόλυση.

Κάλεσαν την εκτελεστική εξουσία «να αναλάβει τις ευθύνες της, να επιδείξει έμπρακτα τον απαιτούμενο σεβασμό προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και να αποκαταστήσει τις προϋποθέσεις ουσιαστικού και θεσμικού διαλόγου».

Πηγή: ΚΥΠΕ