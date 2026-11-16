Γυμνάσιο Παλουριώτισσας: Μια εκδρομή γεμάτη ιστορία, πολιτισμό και όμορφες στιγμές

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης επισκέφθηκαν την ιστορική εκκλησία της Παναγίας της Αγγελόκτιστης στο Κίτι, ένα σημαντικό μνημείο της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Στη συνέχεια, η εκδρομή τους συνεχίστηκε στην παραλία Μακένζι, στη Λάρνακα, όπου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Για τη Β΄ τάξη, το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Στέγης, ένα ιδιαίτερα σημαντικό βυζαντινό μνημείο. Ακολούθως, οι μαθητές περιηγήθηκαν στη γραφική Κακοπετριά, απολαμβάνοντας το φυσικό τοπίο και την καταπράσινη ομορφιά του Τροόδους.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης επισκέφθηκαν την εκκλησία της Αγίας Νάπας και στη συνέχεια περιηγήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, έχοντας την ευκαιρία να συνδυάσουν την πολιτιστική γνωριμία με στιγμές ξεκούρασης και ψυχαγωγίας.

Η σχολική εκδρομή αποτέλεσε για τους μαθητές μια ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία, τον πολιτισμό και τις φυσικές ομορφιές της Κύπρου, μακριά από τα όρια της σχολικής αίθουσας.

Παράλληλα, τους έδωσε τη δυνατότητα να περάσουν ποιοτικό χρόνο με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους, δημιουργώντας νέες κοινές αναμνήσεις.

Η δράση ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, τη σημασία των εκπαιδευτικών εμπειριών εκτός τάξης, μέσα από τις οποίες η γνώση συνδυάζεται με την εξερεύνηση, την ψυχαγωγία και τη συνεργασία.