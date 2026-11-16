Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης διερωτήθηκε πώς ζητείται η παρέμβασή του στη διαφωνία των εκπαιδευτικών οργανώσεων για το σύστημα διορισμών, τη στιγμή που οι οργανώσεις δεν προσήλθαν στον διάλογο στο Υπουργείο Παιδείας.
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πώς μπορεί να ζητείται η παρέμβασή μου όταν δεν προσήλθαν στον διάλογο;»
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη διαφωνία των εκπαιδευτικών οργανώσεων για το σύστημα διορισμών και στην έκκλησή τους για παρέμβασή του.
Κληθείς να σχολιάσει την έκκλησή τους για παρέμβασή του, ο Πρόεδρος απάντησε: «Πώς μπορεί να ζητείται η παρέμβασή μου όταν δεν προσήλθαν στον διάλογο;»
«Δεν έχω πρόβλημα να δω τον οποιονδήποτε, αλλά όταν δεν ανταποκρίνονται θετικά σε μια πρόσκληση της Υπουργού, ποιο μήνυμα στέλνουν και στην κοινωνία, αλλά και στην κυβέρνηση;» διερωτήθηκε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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