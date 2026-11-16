Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Πώς μπορεί να ζητείται η παρέμβασή μου όταν δεν προσήλθαν στον διάλογο;»

Κληθείς να σχολιάσει την έκκλησή τους για παρέμβασή του, ο Πρόεδρος απάντησε: «Πώς μπορεί να ζητείται η παρέμβασή μου όταν δεν προσήλθαν στον διάλογο;»

«Δεν έχω πρόβλημα να δω τον οποιονδήποτε, αλλά όταν δεν ανταποκρίνονται θετικά σε μια πρόσκληση της Υπουργού, ποιο μήνυμα στέλνουν και στην κοινωνία, αλλά και στην κυβέρνηση;» διερωτήθηκε.

Πηγή: ΚΥΠΕ