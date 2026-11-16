Μια ξεχωριστή εμπειρία είχαν οι μαθητές του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου, οι οποίοι στις 9 Νοεμβρίου επισκέφθηκαν τη στρατιωτική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Τίμη.
Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο «Ανδρέας Παπανδρέου» μαθητές του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις εκδηλώσεις για τη γιορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στις εγκαταστάσεις της βάσης και να παρακολουθήσουν από κοντά τις εκδηλώσεις, γνωρίζοντας παράλληλα καλύτερα το έργο και την αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η παρουσία των μαθητών αποτέλεσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική εμπειρία, καθώς τους έδωσε τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και να αποκτήσουν εικόνες και γνώσεις πέρα από το σχολικό περιβάλλον.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε κλίμα τιμής και σεβασμού προς την Πολεμική Αεροπορία και τον Προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ.
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