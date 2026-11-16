Χωρίς σύγκλιση στο βασικό ζήτημα ολοκληρώθηκε η συνάντηση της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, με την ΟΛΤΕΚ, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν στο θέμα της μονιμοποίησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σήμερα στο σύστημα χωρίς να παρακαθίσουν στις γραπτές εξετάσεις διορισμού.
Καμία πρόοδος ούτε με την ΟΛΤΕΚ: Παραμένει η βασική διαφωνία μεταξύ ΥΠΑΝ και εκπαιδευτικών οργανώσεων για τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών
Νωρίτερα, ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ, με επιστολές τους στην Υπουργό Παιδείας, ενημέρωσαν πως δεν θα συμμετείχαν στη σημερινή συνάντηση και αναμένουν ουσιαστικό διάλογο από πλευράς υπουργείου.
Σύμφωνα με τα όσα αναμεταδίδει η Κρατική Τηλεόραση, μετά τη συνάντηση τόσο η υπουργός Παιδείας όσο και ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Λένος Λοΐζου δήλωσαν πως η βασική διαφωνία παραμένει ανοικτή και εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο αγκάθι στη συζήτηση για τις προωθούμενες αλλαγές.
Η κ. Μιχαηλίδου κλήθηκε να σχολιάσει τις επικρίσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων περί μονομερούς διαδικασίας και ειλημμένων αποφάσεων από πλευράς υπουργείου. Όπως ανέφερε, ο διάλογος δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη αποδοχή των θέσεων της άλλης πλευράς, υποστηρίζοντας ότι η ύπαρξη διαφωνιών δεν σημαίνει πως η διαδικασία δεν είναι διαλογική.
Μετά τη σημερινή συνάντηση, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η Πέμπτη, όταν θα συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα επαφών με το Υπουργείο Παιδείας και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.
Οι αποφάσεις των δύο οργανώσεων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων εφόσον δεν διαπιστωθεί πρόοδος στα ζητήματα που θέτουν ως προϋποθέσεις για συνέχιση του διαλόγου.
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