Το Γαλλοκυπριακό Σχολείο, με τη γαλλική ονομασία Lycée franco-chypriote, θα ανοίξει τον Νοέμβριο τις πόρτες του στις ενδιαφερόμενες οικογένειες, γιορτάζοντας παράλληλα τη νέα του ονομασία, το νέο του λογότυπο και τη νέα του οπτική ταυτότητα. Με 525 μαθητές στα δύο παραρτήματά του — 420 στη Λευκωσία και 105 στη Λεμεσό —, το σχολείο συνεχίζει να αναπτύσσεται, φιλοξενώντας παιδιά και νέους από 48 εθνικότητες.

Οι Ημέρες Γνωριμίας προσφέρουν στις οικογένειες την ευκαιρία να ανακαλύψουν ένα σχολείο με βαθιές ρίζες στην τοπική κοινωνία, το οποίο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του γαλλικού εκπαιδευτικού προγράμματος με τις γλώσσες και τον πολιτισμό της Κύπρου, καθώς και τις ευκαιρίες ενός διεθνούς δικτύου σχολείων. Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις, να γνωρίσουν τους εκπαιδευτικούς και να συζητήσουν για την εκπαιδευτική πορεία των παιδιών τους.

Τρεις γλώσσες, ένας κόσμος πολιτισμών

Η γαλλική γλώσσα αποτελεί την κύρια γλώσσα διδασκαλίας του σχολείου, ενώ η εκμάθηση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας ξεκινά από μικρή ηλικία. Αυτή η τρίγλωσση προσέγγιση προσφέρει στους μαθητές καθημερινές ευκαιρίες να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, ενώ αποκτούν εμπειρίες μαζί με συμμαθητές τους από διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. Παράλληλα, προσφέρεται ελληνόφωνη κατεύθυνση για τις οικογένειες που επιθυμούν μεγαλύτερη έμφαση στην ελληνική γλώσσα.

Στις τάξεις του Λυκείου, το Ευρωπαϊκό Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας επεκτείνει τη γλωσσική εκμάθηση πέρα από την αίθουσα διδασκαλίας. Φέτος, οι μαθητές διδάσκονται ιστορία, γεωγραφία και οικονομικά στα αγγλικά, αναπτύσσοντας την ικανότητά τους να προσεγγίζουν διαφορετικά ακαδημαϊκά θέματα σε μια άλλη γλώσσα.

«Η δύναμή μας έγκειται στον συνδυασμό των υψηλών εκπαιδευτικών στόχων της γαλλικής εκπαίδευσης με το ανοιχτό πνεύμα ενός πραγματικά πολυπολιτισμικού σχολείου», δηλώνει ο διευθυντής Éric Szarzynski. «Θέλουμε οι μαθητές μας να έχουν αυτοπεποίθηση στη μάθηση, να κινούνται με άνεση ανάμεσα σε γλώσσες και πολιτισμούς, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να συμβάλλουν στον κόσμο γύρω τους. Και στα δύο παραρτήματά μας, προσφέρουμε στις οικογένειες μια δεμένη σχολική κοινότητα με διεθνή προσανατολισμό.»

Το Γαλλοκυπριακό Σχολείο είναι ένα κοσμικό σχολείο, που βασίζεται στη γαλλική αρχή της κοσμικότητας. Προσφέρει εκπαίδευση ανεξάρτητη από θρησκευτικά δόγματα, σε ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί γίνεται αποδεκτό ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις και την πολιτισμική του ταυτότητα. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η ελευθερία της σκέψης και η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών αποτελούν βασικές αξίες της σχολικής καθημερινότητας.

Μια εκπαίδευση που ανοίγει πόρτες

Το Γαλλοκυπριακό Σχολείο αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της στενής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. Η ιδιαίτερη αυτή σχέση αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο στις 23 Απριλίου 2026, όταν το σχολείο είχε την τιμή να υποδεχθεί τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Η επίσκεψη των δύο ηγετών αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για τη σχολική κοινότητα, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης στους δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες.

Οι μαθητές του Γαλλοκυπριακού Σχολείου έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τόσο το γαλλικό απολυτήριο (Baccalauréat) όσο και το κυπριακό Απολυτήριο, διευρύνοντας σημαντικά τις επιλογές τους για πανεπιστημιακές σπουδές στην Κύπρο, στη Γαλλία και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το γαλλικό Baccalauréat, με τη διεθνή του αναγνώριση, παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πανεπιστημιακών και επιλεκτικών προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γαλλίας, όπου τα δίδακτρα μπορεί να είναι συγκριτικά χαμηλά.

Η συμμετοχή του Γαλλοκυπριακού Σχολείου στο παγκόσμιο δίκτυο της AEFE (Οργανισμός Γαλλικής Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό) ανοίγει στους μαθητές νέους ορίζοντες, προσφέροντάς τους μοναδικές ευκαιρίες διεθνών ανταλλαγών και εμπειριών. Μέσα από το πρόγραμμα ADN Mobilité, οι μαθητές της τάξης Seconde (Α΄ Λυκείου) έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν για τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες σε άλλο σχολείο του δικτύου ή σε συνεργαζόμενο σχολείο στη Γαλλία, γνωρίζοντας από κοντά μια διαφορετική σχολική καθημερινότητα, νέους πολιτισμούς και τρόπους ζωής.

Ιδιαίτερη θέση στην εκπαιδευτική φιλοσοφία του σχολείου κατέχει και ο αθλητισμός, ήδη από την προσχολική ηλικία. Πέρα από τη σωματική ανάπτυξη, αποτελεί μέσο καλλιέργειας της συνεργασίας, της επιμονής, του αλληλοσεβασμού και του ευ αγωνίζεσθαι, ενώ προσφέρει ευκαιρίες για συναντήσεις και φιλίες πέρα από τα σύνορα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η φετινή πρόκριση του Γαλλοκυπριακού Σχολείου στους Διεθνείς Αγώνες Νεολαίας (Jeux internationaux de la jeunesse), που θα πραγματοποιηθούν στο Κάιρο της Αιγύπτου, από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου 2026. Τρεις μαθήτριες και τρεις μαθητές των τάξεων Seconde και Première (Α΄ και Β΄ Λυκείου) θα εκπροσωπήσουν το σχολείο σε αυτή τη διεθνή διοργάνωση, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με τη διαπολιτισμική γνωριμία, τη συνεργασία και την εμπειρία συμμετοχής σε μια παγκόσμια σχολική κοινότητα.

Μάθηση, δημιουργία και ανάληψη ευθύνης

Στο Γαλλοκυπριακό Σχολείο, η μάθηση ξεπερνά τα όρια της σχολικής αίθουσας. Εκπαιδευτικά ταξίδια, αθλητικές δραστηριότητες και συλλογικά προγράμματα προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες. Μέσα από τα μαθητικά συμβούλια Γυμνασίου και Λυκείου, οι μαθητές εκφράζουν τις απόψεις τους, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν τη σχολική τους ζωή. Παράλληλα, μέσα από δράσεις αλληλεγγύης και εθελοντισμού, καλλιεργούν την υπευθυνότητα, την ενσυναίσθηση και το πνεύμα προσφοράς.

Η τέχνη και η δημιουργική έκφραση έχουν επίσης ξεχωριστή θέση στη σχολική καθημερινότητα. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους μέσα από ένα ευρύ φάσμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων, όπως η αντισφαίριση, η κεραμική και ο χορός. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η μουσική, με τη σχολική χορωδία και την παράσταση για τη λήξη της σχολικής χρονιάς, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή μουσικής, ο οποίος διαθέτει σημαντική καλλιτεχνική και σκηνική εμπειρία. Την εκπαιδευτική αυτή εμπειρία συμπληρώνει η σχολική βιβλιοθήκη, με περισσότερα από 5.000 βιβλία, η οποία αποτελεί έναν χώρο εξερεύνησης, γνώσης και έμπνευσης, ενθαρρύνοντας τη φιλαναγνωσία και την αγάπη για τη μάθηση.

Για τις οικογένειες που επιθυμούν να συνεχίζονται οι δημιουργικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και κατά τις διακοπές, τα προγράμματα Autumn School, Winter School και Summer School προσφέρουν στα παιδιά επιπλέον ευκαιρίες για μάθηση, δημιουργία και κοινωνικοποίηση.

Ελάτε να γνωρίσετε το σχολείο από κοντά

Η επιλογή σχολείου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για κάθε οικογένεια. Γι’ αυτό, πέρα από τις εκδηλώσεις γνωριμίας, το Γαλλοκυπριακό Σχολείο προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να ζήσουν τη σχολική εμπειρία μέσα από μια δοκιμαστική ημέρα φοίτησης. Παρακολουθώντας μαθήματα στην τάξη που αντιστοιχεί στην ηλικία και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, μπορούν να γνωρίσουν τους εκπαιδευτικούς, να έρθουν σε επαφή με τους μελλοντικούς συμμαθητές τους και να αποκτήσουν μια πραγματική εικόνα της σχολικής καθημερινότητας.

Τον Νοέμβριο, το Γαλλοκυπριακό Σχολείο ανοίγει τις πόρτες του στις οικογένειες της Λευκωσίας και της Λεμεσού, προσκαλώντας τις να γνωρίσουν τους ανθρώπους του, να εξερευνήσουν τις εγκαταστάσεις του και να ανακαλύψουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου η μάθηση, οι γλώσσες και οι πολιτισμοί δημιουργούν έναν κόσμο δυνατοτήτων για κάθε παιδί.

ΗΜΕΡΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Λευκωσία: Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, 2026 | 10:00–13:00

Λεμεσός: Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, 2026 | 10:00–13:00

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: lycee.cy/open-days