Τα είπαν Γεραπετρίτης και Φιντάν: Να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι εργασίες για το GSI ζήτησε ο Έλληνας Υπουργός

Η διμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της ΕΕ, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ). Ο Φιντάν βρέθηκε στις Βρυξέλλες για διυπουργική συνάντηση με εκπροσώπους από την Κεντρική Ασία, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Εταιρική Σχέση της ΕΕ, με αντικείμενο τη διαπεριφερειακή ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα της ημερήσιας διάταξης του ΣΕΥ, με έμφαση στη διαπεριφερειακή συνεργασία και συνδεσιμότητα.

Για το GSI, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι οι σχετικές εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Έλληνας Υπουργός έθεσε επίσης το ζήτημα της κύρωσης του τουρκολιβυκού Μνημονίου. Επισήμανε ότι αυτό αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν, παράλληλα, στην ανάγκη να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, παράγοντες που χαρακτηρίστηκαν ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ