ΟΕΛΜΕΚ: Προειδοποιεί για τα προβλήματα που θα προκαλέσει το νέο σύστημα διορισμών - Συνεδριάζει την Πέμπτη για τα επόμενα βήματα (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Κωνσταντίνου έκανε λόγο για απαξίωση των εκπαιδευτικών οργανώσεων, προειδοποίησε για απώλειες θέσεων εργασίας και εξέφρασε ανησυχία για μελλοντικά προβλήματα στελέχωσης της δημόσιας εκπαίδευσης.

«Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ εκπαιδευτικούς να συνταξιοδοτούνται στην ηλικία των 69 ετών», ανέφερε σχολάζοντας το ενδεχόμενο παράτασης του εργασιακού βίου, γιατί μια τέτοια προοπτική θα είχε σοβαρές επιπτώσεις.

«Μπορούμε να το φανταστούμε και θεωρώ ότι θα είναι καταστροφικό. Το ίδιο ισχύει και για υποβαθμισμένες μορφές εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση. Κάποιοι ίσως μπορούν να εργαστούν, αλλά δεν μπορούν όλοι», δήλωσε.

Την ερχόμενη Πέμπτη τα συλλογικά όργανα της οργάνωσης θα συνεδριάσει και θα εξετάσει όλα τα δεδομέα και τα επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχόμενου κινητοποιήσεων, τονίζοντας πως «σήμερα δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό».

«Ο διάλογος δεν μπορεί να είναι διακοσμητικό στοιχείο»

Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ υποστήριξε ότι στις προηγούμενες επαφές δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση στις θέσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ενώ κατηγόρησε το υπουργείο ότι προχωρεί μονομερώς τις διαδικασίες.

«Βλέπουμε μια υπουργό η οποία παρεμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης λέγοντας ότι δεν αλλάζει κάτι από την πρότασή της και μια υπουργό η οποία έχει θέσει μονομερώς το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση», ανέφερε, προσθέτοντας πως «πραγματικά διερωτόμαστε αν κάποιοι θεωρούν ότι ο διάλογος λειτουργεί ως διακοσμητικό στοιχείο προειλημμένων αποφάσεων». «Γι’ αυτό είχαμε ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ούτε εκεί έχουμε λάβει οποιαδήποτε απάντηση», είπε.

Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τονίζοντας πως ως οργάνωση εκπροσωπούν σχεδόν 18.000 ανθρώπους. «Δεν μπορούμε να νιώθουμε αυτή την απαξίωση. Ούτε καν μια αρνητική απάντηση δεν λάβαμε για το αίτημά μας», πρόσθεσε.

«Είναι βέβαιο ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί θα χάσουν την εργασία τους»

Ο κ. Κωνσταντίνου απέρριψε τους ισχυρισμούς του υπουργείου ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν εργαζομένους.

«Η αλήθεια είναι ότι είναι βέβαιο πως κάποιοι εκπαιδευτικοί θα χάσουν την εργασία τους», δήλωσε.

Απέφυγε να αναφερθεί σε αριθμούς, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θεωρεί δεδομένο πως θα υπάρξουν επιπτώσεις, και «συνάδελφοι θα μείνουν εκτός συστήματος» μιας και «αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία του συστήματος προσλήψεων και εξετάσεων», ανέφερε.

Προειδοποίηση για προβλήματα στελέχωσης

Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ προειδοποίησε ότι η νέα πραγματικότητα ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα προσέλκυσης νέων εκπαιδευτικών.

«Έχει αντιληφθεί η κοινωνία ότι ένας νέος απόφοιτος θα έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες διορισμού σε ένα τέτοιο πλαίσιο;» διερωτήθηκε.

Όπως είπε, ήδη παρατηρείται σταδιακή μείωση του ενδιαφέροντος για το επάγγελμα.

«Αν αναλύσει κάποιος τα στοιχεία των τελευταίων ετών, θα διαπιστώσει ότι μειώνεται συνεχώς το ενδιαφέρον για το επάγγελμα. Μειώνονται οι αιτήσεις, μειώνονται οι συμμετοχές στις εξετάσεις και αυτό είναι κάτι που παρατηρείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε.

«Περιμένουμε πολιτική βούληση»

«Περιμένουμε πολιτική βούληση», υποστήριξε ο κ. Κωνσταντίνου για να επιστρέψει η ΟΕΛΜΕΚ στο τραπέζι των συζητήσεων. «Υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται πολιτική απόφαση για να λυθούν και ίσως παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας», ανέφερε.

«Η διασφάλιση των συναδέλφων μας είναι βασική προϋπόθεση»

Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ υπογράμμισε ότι η βασική απαίτηση της οργάνωσης αφορά την προστασία όσων ήδη εργάζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα. «Για εμάς η διασφάλιση των συναδέλφων μας αποτελεί βασική προϋπόθεση», δήλωσε. «Μιλάμε για ανθρώπους που είναι ήδη μέσα στο σύστημα, που έχουν προσφέρει επί χρόνια και έχουν καλύψει ανάγκες σε ολόκληρη την Κύπρο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει πρόνοια που να τους διασφαλίζει», ανέφερε.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στο soundcloud του Πολίτη 107.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»