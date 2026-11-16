ΒΙΝΤΕΟ: Από ένα ψαροχώρι σε τεχνολογική υπερδύναμη που απειλεί τις ΗΠΑ - Η απίστευτη μεταμόρφωση της «Silicon Valley» της Κίνας

Η Σεντζέν δεν μοιάζει με τις πόλεις που χρειάστηκαν αιώνες για να αποκτήσουν τη σημερινή τους μορφή. Η σύγχρονη μητρόπολη δημιουργήθηκε μέσα σε περίπου τέσσερις δεκαετίες, μετατρέποντας μια περιοχή με εκτάσεις γεμάτες μαγκρόβια δέντρα σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και τεχνολογικά κέντρα του κόσμου.

Όπως περιγράφει το CNN σε εκτενές αφιέρωμά του, η πόλη διαθέτει περισσότερους ουρανοξύστες από τη Νέα Υόρκη και περίπου τριπλάσιους από το Σικάγο, ενώ φιλοξενεί το πέμπτο ψηλότερο κτήριο στον κόσμο, το Ping An Finance Centre. Ανάμεσα στους γυάλινους πύργους, τους σύγχρονους δρόμους και τους εκτεταμένους χώρους πρασίνου, η τεχνολογία αποτελεί μέρος της καθημερινότητας.

Στους δρόμους κινούνται ηλεκτρικά ταξί χωρίς οδηγό, ενώ drones μεταφέρουν ζεστά γεύματα και παγωμένους καφέδες. Φωτεινές κατασκευές που συλλέγουν ηλιακή ενέργεια κοσμούν τα δέντρα, φωτίζοντας τους δρόμους τη νύχτα. Ακόμη και τα ονόματα των δρόμων αποτυπώνουν τον προσανατολισμό της πόλης, με αναφορές στην καινοτομία, τη γνώση και την επιχειρηματικότητα.

Ο μέσος όρος ηλικίας των κατοίκων είναι μόλις 32 έτη. Στα σύγχρονα καφέ της πόλης, νέοι συζητούν για επιχειρηματικές ιδέες και τρόπους να δημιουργήσουν περιουσία, ενώ οικογένειες εξετάζουν τις εκπαιδευτικές προοπτικές των παιδιών τους στο εξωτερικό.

Οι ίδιοι οι κάτοικοι αποκαλούν τη Σεντζέν «πόλη θαύμα», έναν χαρακτηρισμό που, όπως επισημαίνει το CNN, περιγράφει με ακρίβεια την ταχύτητα με την οποία άλλαξε η φυσιογνωμία της.

Από το ψαροχώρι στην παγκόσμια τεχνολογική σκηνή

Η ιστορία της σύγχρονης Σεντζέν αρχίζει το 1980, όταν ο τότε ηγέτης της Κίνας, Ντενγκ Σιαοπίνγκ, την επέλεξε ως μία από τις πρώτες ειδικές οικονομικές ζώνες της χώρας. Στόχος ήταν να δοκιμαστούν νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, να προσελκυστούν ξένα κεφάλαια και να δοθεί χώρος στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα.

Η γεωγραφική της θέση έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Βρίσκεται δίπλα στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο εκείνη την περίοδο αποτελούσε σημαντικό διεθνές εμπορικό και χρηματοοικονομικό κέντρο. Η κινεζική ηγεσία ήθελε να αξιοποιήσει αυτή τη γειτνίαση, προσελκύοντας επενδύσεις, τεχνογνωσία και επιχειρηματίες.

Η κυβέρνηση προσέφερε οικονομικά κίνητρα σε επιστήμονες, μηχανικούς και νέους επαγγελματίες για να εγκατασταθούν στην περιοχή. Χιλιάδες άνθρωποι από άλλες επαρχίες της Κίνας ανταποκρίθηκαν, αναζητώντας ευκαιρίες σε μια πόλη που ουσιαστικά οικοδομούνταν από την αρχή.

Μεταξύ αυτών ήταν και οι παππούδες της πανεπιστημιακού Τσεν Νταϊάο, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη Σεντζέν το 1983. Όπως ανέφερε η ίδια στο CNN, τότε η περιοχή έμοιαζε αρκετά φτωχή και υποβαθμισμένη. Μέσα σε λίγα χρόνια, ωστόσο, η εικόνα της άρχισε να αλλάζει με εντυπωσιακούς ρυθμούς.

Το 1987, ένας πρώην μηχανικός του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, ο Ρεν Ζενγκφέι, ίδρυσε την εταιρεία που εξελίχθηκε στη Huawei. Περίπου μία δεκαετία αργότερα, ο Γουάνγκ Τσουανφού εγκατέλειψε την εργασία του σε εταιρεία κατασκευής μπαταριών και ίδρυσε την BYD.

Οι δύο επιχειρήσεις εξελίχθηκαν σε διεθνείς κολοσσούς. Η Huawei συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και τεχνολογίας παγκοσμίως, ενώ η BYD αναδείχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, ξεπερνώντας την Tesla στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2025, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στη Σεντζέν έχουν επίσης την έδρα τους η Tencent, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους διαδικτυακών υπηρεσιών και παιχνιδιών, καθώς και η DJI, η οποία κυριαρχεί διεθνώς στην αγορά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η συγκέντρωση αυτών των επιχειρήσεων δεν είναι τυχαία. Η πόλη έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρηματικές ιδέες μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε προϊόντα, με πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό, προμηθευτές, εργοστάσια και επενδυτικά κεφάλαια.

Η Silicon Valley της Κίνας

Η Σεντζέν έχει αποκτήσει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα τεχνολογικά οικοσυστήματα στον κόσμο. Η παρουσία εταιρειών όπως η Huawei, η BYD, η Tencent και η DJI έχει μετατρέψει την πόλη σε κέντρο ανάπτυξης τεχνολογιών που επηρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η ανάπτυξη δεν περιορίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Στην περιοχή Χουατσιάνγκμπεϊ βρίσκεται η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρονικών ειδών στον κόσμο, με περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων και εμπορικών χώρων. Εκεί μπορεί κανείς να βρει εξαρτήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και προϊόντα τεχνολογίας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Το πλεονέκτημα της Σεντζέν βρίσκεται στην εγγύτητα μεταξύ των επιχειρήσεων, των προμηθευτών και των μονάδων παραγωγής. Μια νέα ιδέα μπορεί να περάσει από τον σχεδιασμό στην κατασκευή πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με άλλες αγορές, χάρη στην πρόσβαση σε εξαρτήματα, εξειδικευμένο προσωπικό και βιομηχανικές υποδομές.

Αυτή ακριβώς η δυνατότητα αποτέλεσε ένα από τα θεμέλια της τεχνολογικής της κυριαρχίας και την ξεχωρίζει από άλλα διεθνή κέντρα καινοτομίας.

Η νέα τουριστική πρωτεύουσα της τεχνολογίας

Η Σεντζέν δεν προσελκύει πλέον μόνο επιχειρηματίες, επενδυτές και μηχανικούς. Αποτελεί ολοένα και πιο δημοφιλή προορισμό για ξένους επισκέπτες, οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν από κοντά μια διαφορετική εικόνα της σύγχρονης Κίνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το CNN, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια ξένοι τουρίστες διανυκτέρευσαν στην πόλη το 2025, καταγράφοντας αύξηση 70% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Για το 2026, οι ξένες επισκέψεις ξεπέρασαν τα 6,6 εκατομμύρια, κυρίως από χώρες της περιοχής Ασίας και Ειρηνικού.

Οι αριθμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν περισσότερους από δέκα εκατομμύρια επισκέπτες από το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο το 2025. Η κοντινή απόσταση, η οικονομικότερη διαμονή και η εύκολη μετακίνηση έχουν καταστήσει τη Σεντζέν δημοφιλή επιλογή για σύντομες αποδράσεις.

Μάλιστα, η διαδρομή με το τρένο υψηλής ταχύτητας από το Χονγκ Κονγκ διαρκεί μόλις 14 λεπτά.

Πολλοί ξένοι επισκέπτες επιλέγουν επίσης την περιοχή Σεκόου, στα νοτιοανατολικά της πόλης, η οποία διαθέτει εστιατόρια, μπαρ και διεθνή γαστρονομική σκηνή. Παράλληλα, η πόλη επενδύει στον πολιτισμό, με νέα μουσεία και χώρους τέχνης.

Τον Οκτώβριο άνοιξε παράρτημα του σουηδικής προέλευσης μουσείου Fotografiska, ενώ τον Μάιο εγκαινιάστηκε το Διεθνές Μουσείο Τέχνης της Σεντζέν, με έργα της Αναγέννησης, κινεζική καλλιγραφία και δημιουργίες σημαντικών Κινέζων καλλιτεχνών.

Η προσπάθεια είναι σαφής. Η πόλη θέλει να ξεφύγει από την εικόνα ενός βιομηχανικού κέντρου φθηνών ηλεκτρονικών και να καθιερωθεί ως διεθνής προορισμός τεχνολογίας, πολιτισμού και τουρισμού.

Το τίμημα του κινεζικού θαύματος

Πίσω από την εντυπωσιακή ανάπτυξη, ωστόσο, βρίσκεται και ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης. Όπως επισημαίνει το CNN, η ταχύτητα και η κλίμακα της μεταμόρφωσης της Σεντζέν ήταν πολύ ευκολότερο να επιτευχθούν μέσα σε ένα συγκεντρωτικό μονοκομματικό σύστημα, όπου οι αποφάσεις για τις επενδύσεις, τις υποδομές και τον αστικό σχεδιασμό μπορούν να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς.

Η ίδια η πόλη αποτελεί, άλλωστε, ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της οικονομικής μεταρρύθμισης που ξεκίνησε η Κίνα πριν από δεκαετίες, ανοίγοντας την οικονομία της στις ξένες επενδύσεις και στην επιχειρηματικότητα.

Σήμερα, καθώς η αντιπαράθεση Πεκίνου και Ουάσιγκτον για την τεχνολογική υπεροχή εντείνεται, η Σεντζέν αποκτά ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Η πρόσβαση σε προηγμένα μικροκυκλώματα, πρώτες ύλες και διεθνείς αγορές βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής σύγκρουσης των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Η πόλη που πριν από λίγες δεκαετίες δεν υπήρχε ως σύγχρονη μητρόπολη βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή αυτής της αντιπαράθεσης. Και η εικόνα της, με τους ουρανοξύστες, τα αυτόνομα οχήματα, τις τεχνολογικές επιχειρήσεις και τα drones, αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική απεικόνιση των φιλοδοξιών της Κίνας για τον 21ο αιώνα.

Για τους κατοίκους της, η Σεντζέν είναι μια πόλη που δεν σταματά να αλλάζει. Για τον υπόλοιπο κόσμο, είναι ένα πείραμα αστικής ανάπτυξης που ήδη επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις πόλεις του μέλλοντος.