Με την εξουσιοδότηση για λήψη μέτρων ανά χείρας, αλλά χωρίς να τραβήξουν ακόμη το χαρτί της απεργίας, ολοκλήρωσαν σήμερα τις συνεδριάσεις τους οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ. Παρά την έντονη δυσαρέσκεια που επικρατεί για τους χειρισμούς του Υπουργείου Παιδείας στο ζήτημα του νέου συστήματος διορισμών, οι τρεις οργανώσεις αποφάσισαν να δώσουν ακόμη μία ευκαιρία στον διάλογο, προτού προχωρήσουν στην υλοποίηση απεργιακών μέτρων.
Τελευταία ευκαιρία στον διάλογο πριν από τα απεργιακά μέτρα – Πράσινο φως από ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ
ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ κρατούν προς το παρόν την απεργία στο συρτάρι, αλλά ξεκαθαρίζουν ότι νέο αδιέξοδο θα ανοίξει τον δρόμο για νέες κινητοποιήσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», τα διοικητικά συμβούλια των τριών οργανώσεων, τα οποία συνεδρίασαν χωριστά, έδωσαν την έγκρισή τους για λήψη μέτρων. Ακολούθησε κοινή συνάντηση εκπροσώπων τους, κατά την οποία αποφασίστηκε να επιδιωχθεί νέα συνάντηση με την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, με την προσδοκία ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει ουσιαστική συζήτηση επί των ζητημάτων που εξακολουθούν να αποτελούν σημεία διαφωνίας.
Για την απόφαση αυτή το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ενημερωθεί γραπτώς αύριο.
Τα μέτρα δεν ακυρώθηκαν
Η σημερινή εξέλιξη μεταθέτει, ουσιαστικά, την οριστική απόφαση για την ενεργοποίηση των απεργιακών μέτρων, χωρίς ωστόσο να απομακρύνει το ενδεχόμενό τους. Αντιθέτως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις οργανώσεις έχουν αποφασίσει ότι, εάν η επόμενη συνάντηση με την υπουργό δεν οδηγήσει σε πρόοδο και επιβεβαιωθεί το αδιέξοδο, θα προχωρήσουν στη λήψη μέτρων.
Μάλιστα, δεν αποκλείεται η νέα συνάντηση να πραγματοποιηθεί ακόμη και αύριο ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αναλόγως της ανταπόκρισης και του προγραμματισμού του Υπουργείου.
Η απόφαση να δοθεί ακόμη μία ευκαιρία στον διάλογο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τις προηγούμενες ημέρες οι δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων των εκπαιδευτικών οργανώσεων είχαν ενισχύσει την εκτίμηση ότι οι σημερινές συνεδριάσεις ενδεχομένως να κατέληγαν σε άμεση ανακοίνωση απεργιακών κινητοποιήσεων. Η εξουσιοδότηση για μέτρα επιβεβαιώνει ότι το ενδεχόμενο παραμένει απολύτως υπαρκτό, με την ενεργοποίησή τους να εξαρτάται πλέον από την έκβαση της επόμενης συνάντησης.
Μια ακόμη προσπάθεια διαλόγου
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, η υπουργός Παιδείας είχε καλέσει τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις σε συνάντηση, στην οποία προσήλθε μόνο η ΟΛΤΕΚ. ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ επέλεξαν να μην παραστούν, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τη στάση του Υπουργείου και υποστηρίζοντας ότι βασικές διαφωνίες τους δεν είχαν αντιμετωπιστεί, ενώ είχαν ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση οι προτεινόμενες ρυθμίσεις.
Από την πλευρά της, η Αθηνά Μιχαηλίδου είχε απορρίψει τις αιτιάσεις περί προειλημμένων αποφάσεων, επιμένοντας ότι το Υπουργείο παραμένει ανοικτό στον διάλογο.
Νέα συνάντηση που προτάθηκε για χθες, Τετάρτη, δεν πραγματοποιήθηκε για πρακτικούς λόγους, λόγω άλλων υποχρεώσεων.
Το βασικό σημείο τριβής παραμένει το αίτημα των εκπαιδευτικών οργανώσεων για μονιμοποίηση των ήδη υπηρετούντων χωρίς νέες εξετάσεις, με το Υπουργείο να επικαλείται νομικούς περιορισμούς.
Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη συνάντηση. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν την εξουσιοδότηση να προχωρήσουν σε μέτρα, αλλά επιλέγουν να εξαντλήσουν ακόμη ένα περιθώριο συνεννόησης. Το κατά πόσον αυτό θα αποτρέψει την απεργιακή σύγκρουση θα εξαρτηθεί από όσα θα τεθούν και, κυρίως, από το εάν θα υπάρξει ουσιαστική μετακίνηση από τις σημερινές θέσεις.
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