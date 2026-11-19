Η επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους, αναγνώρισε θετικές ρυθμίσεις, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν σημαίνει απλώς αλλαγή ορολογίας». Ζήτησε παιδοκεντρική, διεπιστημονική αξιολόγηση, ουσιαστικό λόγο στα ίδια τα παιδιά και μηχανισμούς εποπτείας των επαρχιακών επιτροπών. Το ζητούμενο, υπογράμμισε, είναι να προσαρμόζεται το σχολείο στο παιδί και όχι το αντίστροφο. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Θέμις Ανθοπούλου εκ μέρους της ΚΥΣΟΑ προειδοποίησε ότι ορισμένες παθογένειες ενδέχεται να ενισχυθούν. Έθεσε ζήτημα απουσίας λογοδοσίας από τις επαρχιακές επιτροπές αλλά και καθυστερήσεων στην παροχή τεχνικών μέσων. Κατά την ΚΥΣΟΑ, η αξιολόγηση οφείλει να εντοπίζει ποιες προσαρμογές χρειάζεται το σχολικό περιβάλλον και η επαναξιολόγηση να ελέγχει αν αυτές απέδωσαν. Από την πλευρά του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως τονίστηκε ότι η νέα νομοθεσία αποτελεί ευκαιρία αναδιοργάνωσης, ωστόσο η απλή παρουσία ενός παιδιού στη γενική τάξη, επισημάνθηκε, δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Στην ίδια προβληματική κινήθηκαν και οι παρεμβάσεις βουλευτών, με το ερώτημα να επικεντρώνεται στο κατά πόσον οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αρκούν για να αλλάξει η φιλοσοφία της Ειδικής Εκπαίδευσης. Ο βουλευτής του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «κατώτερο των περιστάσεων», κάνοντας λόγο για «μπαλώματα», ενώ από το ΑΚΕΛ ο Χρίστος Χριστοφίδης αμφισβήτησε κατά πόσον οι αλλαγές οδηγούν σε ένα ενιαίο, συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η υπεράσπιση του εφικτού

Απέναντι στις επιφυλάξεις, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, υπερασπίστηκε την επιλογή της σταδιακής αλλαγής, χωρίς ωστόσο να κλείσει την πόρτα σε βελτιώσεις. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία, υποστηρίζοντας πως η αλλαγή του συστήματος δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Επέμεινε στην ανάγκη διόρθωσης των υφιστάμενων στρεβλώσεων και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των πόρων, σημειώνοντας ότι η ειδική αγωγή κοστίζει περίπου €143 εκατ. ετησίως, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού. Η υπουργός αντέτεινε ακόμη ότι το νομοσχέδιο ενισχύει τον λόγο των παιδιών και θέτει αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα. Παραδέχθηκε πως η προσπάθεια θα χρειαστεί επανεξέταση και διορθώσεις και μετά την ψήφιση της νομοθεσίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα και αιτιολογημένες αποφάσεις για τις επαρχιακές επιτροπές, συμμετοχή γονέων και παιδιών, εξατομικευμένα προγράμματα υποστήριξης και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την υπουργό, το 98% των παιδιών με αναπηρία φοιτά ήδη στη Γενική Εκπαίδευση. Για το 2026–2027 το υπουργείο καταγράφει 1.645 ειδικούς εκπαιδευτικούς και 1.953 σχολικούς βοηθούς και συνοδούς σε Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση.