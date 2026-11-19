Το συνέδριο, με θέμα «Education in a Super-Diverse, Digital & Multilingual Society», συγκέντρωσε γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Συζητήθηκαν οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, η πολυγλωσσία, η πολιτισμική ποικιλομορφία, η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο και η συνεργασία γονέων, σχολείων και εκπαιδευτικών φορέων.

Η παρουσία και των τριών Ομοσπονδιών της επαρχίας Πάφου αναδεικνύει την ενότητα των οργανωμένων γονέων όλων των βαθμίδων και την ανάγκη ενεργής συμμετοχής τους στον ευρωπαϊκό διάλογο για την εκπαίδευση του αύριο.

Με επίκεντρο πάντοτε τα παιδιά για μια ποιοτική, σύγχρονη και συμπεριληπτική εκπαίδευση.