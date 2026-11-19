Στο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γονέων (EPA), στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2026 στο Βερολίνο συμμετείχαν οι Πρόεδροι των τριών Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων της επαρχίας Πάφου, Αντρέας Μιχαήλ, Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Νηπιαγωγείων, Μαρία Κλεοβούλου, Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων και Ελένη Λετυμπιώτου, Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης.
Δυναμική παρουσία των Ομοσπονδιών Γονέων Πάφου στο Βερολίνο
Το συνέδριο, με θέμα «Education in a Super-Diverse, Digital & Multilingual Society», συγκέντρωσε γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Συζητήθηκαν οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, η πολυγλωσσία, η πολιτισμική ποικιλομορφία, η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο και η συνεργασία γονέων, σχολείων και εκπαιδευτικών φορέων.
Η παρουσία και των τριών Ομοσπονδιών της επαρχίας Πάφου αναδεικνύει την ενότητα των οργανωμένων γονέων όλων των βαθμίδων και την ανάγκη ενεργής συμμετοχής τους στον ευρωπαϊκό διάλογο για την εκπαίδευση του αύριο.
Με επίκεντρο πάντοτε τα παιδιά για μια ποιοτική, σύγχρονη και συμπεριληπτική εκπαίδευση.
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