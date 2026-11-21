Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Π.Χρυσοχούς το συνέδριο, με τίτλο «Η Ένωση Δήμων Κύπρου αλλάζει ταχύτητα», συγκεντρώνει εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την εξέταση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τις προοπτικές των Δήμων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης.

Στην επίσημη τελετή έναρξης, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.

Τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς εκπροσωπούν ο Δήμαρχος Γιώτης Παπαχριστοφή, ο Αντιδήμαρχος Πόλης Γιώργος Γεωργίου, ο Αντιδήμαρχος Αγίας Μαρίνας Πάτροκλος Ευαγγέλου, ο Αντιδήμαρχος Δρούσειας Σωτήρης Κουππάρης, ο Αντιδήμαρχος Πώμου Ανδρέας Διονυσίου και η Δημοτική Γραμματέας Δόξα Οικονομίδου.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται ζητήματα που απασχολούν άμεσα τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες, μεταξύ των οποίων η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η βιώσιμη αστική κινητικότητα, το νέο μοντέλο αδειοδότησης της ανάπτυξης, η διαχείριση αποβλήτων και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η συμμετοχή του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς στη διοργάνωση αποτελεί μέρος της συλλογικής προσπάθειας των Δήμων για την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σαφείς αρμοδιότητες, επαρκείς οικονομικούς πόρους και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών,καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δήμος.