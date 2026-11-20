Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε ότι η εξάμηνη προθεσμία για τα δίδακτρα, που αποτελούν ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί της Ένωσης, αφορά ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεδομένου του αριθμού των φοιτητών και από τις δύο πλευρές. Παραδέχθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες, σημείωσε όμως ότι υπάρχει καλή θέληση.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΕ επιδιώκει οι Ευρωπαίοι φοιτητές να καταβάλλουν τα δίδακτρα που ισχύουν για τους Βρετανούς φοιτητές, τα οποία είναι περίπου τέσσερις με πέντε φορές χαμηλότερα από τα διεθνή δίδακτρα».

Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία. Η ΕΕ επιδιώκει ισότιμη μεταχείριση των Ευρωπαίων φοιτητών, ενώ προβλέπεται ότι οι συμφωνίες θα υπογραφούν παράλληλα. Απαντώντας στην κριτική ότι άλλοι κλάδοι κρατούνται έτσι όμηροι, καθώς καθυστερεί και η πολυαναμενόμενη συμφωνία για τη φυτοπροστασία, δήλωσε: «Δεν κρατάμε κανέναν όμηρο».

Πρόσθεσε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι νομικές διαδικασίες για να τεθούν σε ισχύ οι συμφωνίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έναρξη ισχύος και των τριών θα εξαρτηθεί από την πρόοδο στο ζήτημα των διδάκτρων. Η σχετική κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της Κομισιόν αναμένεται σήμερα.

Η πρώτη συμφωνία αφορά τη δημιουργία κοινού υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού χώρου (SPS), ο οποίος θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και τους συνοριακούς ελέγχους. Αυτό επιδιώκει ιδιαίτερα η ολλανδική βιομηχανία ανθοκομίας. Η συμφωνία προβλέπει την κατάργηση των περισσότερων πιστοποιήσεων και των τακτικών συνοριακών ελέγχων σε ζωικά και φυτικά προϊόντα.

Η δεύτερη συμφωνία αφορά τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα (ETS). Ο αξιωματούχος την περιέγραψε ως μέτρο που δημιουργεί μεγαλύτερη και πιο ρευστή αγορά άνθρακα, στηρίζει τη σταθεροποίηση των τιμών και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα.

Η τρίτη αφορά το πρόγραμμα κινητικότητας νέων (Youth Experience Scheme), το οποίο θα επιτρέψει σε σημαντικό αριθμό νέων να ζήσουν, να σπουδάσουν και να ταξιδέψουν στις δύο πλευρές της Μάγχης. Το πρόγραμμα έρχεται μετά την επιστροφή της Βρετανίας στο Erasmus από το 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το Λονδίνο αποδέχθηκε 100.000 θέσεις τον χρόνο, έναντι αρχικής πρότασης για 50.000.

Παραμένουν ανοιχτές οι διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Βρετανίας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για τη συνδεδεμένη συμφωνία σχετικά με τη βρετανική συνεισφορά στα ταμεία συνοχής. Εκκρεμούν επίσης η πρόσβαση βρετανικών επιχειρήσεων στην πολιτική «Made in Europe», καθώς και η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία και στο εργαλείο SAFE.

Η προετοιμασία της συνόδου ήταν επίπονη, καθώς έπρεπε να ξεπεραστούν αντιστάσεις για τη συμμετοχή Βρετανών αξιωματούχων σε τεχνικές συζητήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα τρόφιμα. Η συμμετοχή τους θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν θα περιλαμβάνει δικαίωμα ψήφου. Οι πρέσβεις της ΕΕ πραγματοποίησαν πρόσθετες διαπραγματεύσεις το βράδυ της Πέμπτης, ενώ το κείμενο τέθηκε σε διαδικασία σιωπηρής έγκρισης έως περίπου τις 22:00, χωρίς να την ανακόψει κάποιο κράτος μέλος.

Πέρα από τις τρεις συμφωνίες, στη σύνοδο αναμένεται να ανακοινωθούν νέες δεσμεύσεις σε τομείς όπως η παράτυπη μετανάστευση, η ασφάλεια και η ψηφιακή εταιρική σχέση. Στον τομέα της οικονομικής ασφάλειας προβλέπεται συνεργασία για την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες.

Στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, η ΕΕ προσδοκά την ολοκλήρωση συμφωνίας-πλαισίου που θα επιτρέπει στη Βρετανία να συμμετέχει πιο τακτικά στις πολιτικές αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Από τον Ιούλιο έχει ήδη συμφωνηθεί διοικητική ρύθμιση για τη βρετανική συμμετοχή σε ευρωπαϊκές αποστολές παρατήρησης εκλογών.

Αρμόδιος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης χαρακτήρισε τη Βρετανία βασικό εταίρο στην Ουκρανία, στα Δυτικά Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή, ενώ ανέφερε ότι η συνεργασία θα ενισχυθεί στην Αφρική και τον Ειρηνικό. Στο επίκεντρο βρίσκονται η θαλάσσια ασφάλεια, η στρατιωτική κινητικότητα, οι υβριδικές απειλές, οι κυβερνοεπιθέσεις και η παραπληροφόρηση. Για την Ουκρανία, επισήμανε τη στενή συνεργασία στις κυρώσεις και στην αντιμετώπιση του σκιώδους στόλου της Ρωσίας. Η Βρετανία συμμετέχει επίσης στην ευρωπαϊκή ομάδα για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η επίσημη υποδοχή στο κτίριο έγινε με την ανάκρουση των ύμνων του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ. Ακολουθεί συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις 12:00 ώρα Κύπρου. Θα ακολουθήσουν διευρυμένη συνάντηση και κοινή συνέντευξη Τύπου. Η σύνοδος θα ολοκληρωθεί με γεύμα εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ