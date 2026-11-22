Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 11 χθες το βράδυ, εντοπίστηκε, αναίσθητη σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά, 17χρονη μαθήτρια, από τη Λεμεσό.

Πλήρωμα ασθενοφόρου που μετέβη στη σκηνή προσπάθησε να την επαναφέρει χωρίς ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός της.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, για εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου της μαθήτριας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι οικείοι της 17χρονης έχουν ενημερωθεί.