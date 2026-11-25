Τα νομικά κωλύματα για τις μονιμοποιήσεις δεν μπορούν να παραβλεφθούν, δήλωσε την Τετάρτη η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου. Όπως ανέφερε, ζητήθηκε από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να μελετήσουν τη νομική γνωμάτευση και να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους μέχρι το Σαββατοκύριακο.
Μιχαηλίδου για μονιμοποιήσεις εκπαιδευτικών: Τα νομικά εμπόδια δεν παρακάμπτονται, περιθώριο μέχρι το Σαββατοκύριακο στις οργανώσεις
Η Υπουργός Παιδείας ζήτησε από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να μελετήσουν τη νομική γνωμάτευση και να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους έως το Σαββατοκύριακο.
Η κ. Μιχαηλίδου απαντούσε σε δημοσιογράφους μετά τη σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας για τις μη θεσμοθετημένες εκδρομές μαθητών.
Η Υπουργός χαρακτήρισε «πολύ καλή» τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα ανάμεσα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία συμμετείχε και η ίδια.
Όπως είπε, στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι επιφυλάξεις και τα επιχειρήματα των εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, με κύρια ζητήματα τη μονιμοποίηση χωρίς εξέταση και την αξιοποίηση του μητρώου για την κάλυψη των θέσεων που χρειάζεται το Υπουργείο. Στις οργανώσεις δόθηκε επίσης η γνωμάτευση.
«Υπήρχε ένα κλίμα κατανόησης. Γνωρίζουμε όλη την έγνοια και την προτεραιότητα που δίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα θέματα παιδείας. Να πούμε ότι ο στόχος όλων είναι να έχουμε βελτίωση και ποιότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτός ο στόχος είναι κοινός», ανέφερε.
Η Υπουργός πρόσθεσε ότι τα νομικά κωλύματα δεν μπορούν να αγνοηθούν και ότι οι οργανώσεις κλήθηκαν να μελετήσουν τη γνωμάτευση και να στείλουν στο Υπουργείο τυχόν εισηγήσεις μέχρι το Σαββατοκύριακο.
Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι, εφόσον χρειαστεί, θα προγραμματιστεί νέα συνάντηση, ώστε να προχωρήσουν όπως είχε προβλεφθεί και να μεταβούν στη Βουλή στις αρχές Δεκεμβρίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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