Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή οργανωμένων γονέων, εκπαιδευτικών οργανώσεων, εκπροσώπων των μαθητών και υπηρεσιακών παραγόντων, στον απόηχο της τραγωδίας με τον θάνατο της 17χρονης στην Κακοπετριά. Η διερεύνηση των αιτίων του θανάτου της παραμένει ξεχωριστή από τη συζήτηση για τα προβλήματα και τα κενά εποπτείας που έχουν καταγραφεί διαχρονικά στις μαθητικές εκδρομές.

«Δεν μπορεί το σχολείο»

Η υπουργός Παιδείας αναγνώρισε την ανάγκη να τεθούν όρια στη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εκδρομών, σημειώνοντας ότι είναι δύσκολο να απαγορευτούν, αλλά μπορούν να οριοθετηθούν ώστε να πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο ανάληψης της διοργάνωσής τους από τις σχολικές μονάδες. Όπως εξήγησε, τα σχολεία έχουν ήδη την ευθύνη θεσμοθετημένων εκδρομών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και διήμερων δραστηριοτήτων σε περιβαλλοντικά κέντρα, χωρίς να μπορούν να αναλάβουν επιπλέον αντίστοιχες διοργανώσεις.

Το ΥΠΑΝ προσανατολίζεται στην ενίσχυση της ενημέρωσης μαθητών και γονέων, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, στην αναγνώριση των κινδύνων και στην ικανότητα των παιδιών να αρνούνται την κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Παράλληλα, η υπουργός δήλωσε πρόθυμη να στηρίξει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Βουλής, διευκρινίζοντας όμως ότι ο έλεγχος των καταλυμάτων και άλλες ρυθμιστικές παρεμβάσεις εμπίπτουν στις αρμοδιότητες διαφορετικών υπηρεσιών.

«Κανείς δεν θέλει την ευθύνη»

Διαφορετική προσέγγιση κατέθεσε η πρόεδρος της ΠΣΕΜ, Δέσποινα Κυπριανού, η οποία επανέφερε την πρόταση των μαθητών για οργανωμένη διεξαγωγή των εκδρομών μέσα από τα σχολεία.

Σύμφωνα με την εισήγηση, σε κάθε σχολική μονάδα θα δημιουργείται επιτροπή αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γονέων και έναν της διεύθυνσης. Η επιτροπή θα αποφασίζει για τον χώρο και τις ημερομηνίες της εκδρομής, ενώ θα προβλέπεται παρουσία εκπαιδευτικών ή γονέων ως συνοδών.

Η ΠΣΕΜ θεωρεί ότι η απαγόρευση δεν αποτελεί ρεαλιστική λύση, επιμένοντας πως οι μαθητές πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, χωρίς όμως να αφήνονται χωρίς εποπτεία.

Η πρόεδρός της δεν έκρυψε τον προβληματισμό της μετά τη σύσκεψη, δηλώνοντας ότι θα αναμένει να δει ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν και κατά πόσο θα ληφθεί υπόψη η πρόταση των μαθητών. «Φαίνεται ότι δεν θέλει κανένας να αναλάβει την ευθύνη για το τι συμβαίνει με τους μαθητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η λύση περνά από τη Βουλή

Την ίδια ώρα, στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας διαμορφώθηκε σύγκλιση υπέρ της δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου, με τον πρόεδρό της, Χρύσανθο Σαββίδη, να έχει αναλάβει πρωτοβουλία για επεξεργασία πρότασης νόμου.

Το ζητούμενο πλέον είναι να καθοριστούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τη διοργάνωση, τη διαμονή και την εποπτεία ανηλίκων, καθώς και οι ευθύνες των γονέων, των επιχειρήσεων φιλοξενίας και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων.