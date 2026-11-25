Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος, οργανώσεις γονέων και εκπαιδευτικές οργανώσεις έθεσαν σειρά ζητημάτων που αφορούν τις παθογένειες του υφιστάμενου συστήματος, με τη λειτουργία των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής.

«Διαφωνούμε επί της αρχής»

«Διαφωνούμε επί της αρχής», ήταν η απάντηση της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κύπρου Ελένης Φτιάκα, όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθος Σαββίδης, υπενθύμισε ότι η συζήτηση αφορά, σε αυτό το στάδιο, τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου.

Η ίδια, η οποία συμμετείχε και στις συζητήσεις που προηγήθηκαν της ψήφισης της νομοθεσίας του 1999, εξήγησε ότι ο υφιστάμενος νόμος είναι νόμος ένταξης, στην εφαρμογή του οποίου μάλιστα παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα. Το ζητούμενο σήμερα, σημείωσε, είναι ένας νόμος ενιαίας εκπαίδευσης, στη βάση του οποίου το παιδί θα βρίσκεται στο ίδιο σχολείο με τους συνομηλίκους του και εντός αυτού του πλαισίου θα αντιμετωπίζονται οι ανάγκες του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου Σιμώνη Συμεωνίδου, η οποία επέκρινε την προσπάθεια τροποποίησης ενός ήδη αναχρονιστικού νόμου, παρομοιάζοντας τις προωθούμενες αλλαγές με μπαλώματα. Έθεσε, παράλληλα, ζήτημα απουσίας μελέτης για την ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων, υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή της ορολογίας δεν συνεπάγεται αλλαγή της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος.

Άλλα 15 χρόνια συζητήσεων

Απαντώντας στις τοποθετήσεις των πανεπιστημιακών, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι γνωρίζει και σέβεται το έργο τους, διαφώνησε, ωστόσο, με την προσέγγισή τους. Υπενθύμισε ότι κατά το παρελθόν έγινε προσπάθεια προώθησης ενός διαφορετικού νομοθετικού πλαισίου, η οποία δεν εξασφάλισε την αποδοχή των εμπλεκόμενων φορέων.

Η Αθηνά Μιχαηλίδου υποστήριξε ότι οι προωθούμενες αλλαγές αποτελούν ουσιαστικά βήματα προς τα εμπρός για τα παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειές τους, με σεβασμό στους εκπαιδευτικούς και στα δικαιώματα όλων των μαθητών. Η υπουργός προειδοποίησε ότι η επιμονή σε ένα εντελώς διαφορετικό νομοθετικό μοντέλο ενδέχεται να οδηγήσει σε άλλα 15 χρόνια συζητήσεων. Ξεκαθάρισε, δε, ότι το υπουργείο είναι πρόθυμο να μελετήσει τις εισηγήσεις των εμπλεκόμενων φορέων και να αποδεχθεί τροποποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν θα αγγίζουν τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου.

Μεταρρύθμιση ή διαιώνιση του διαχωρισμού;

Ιδιαίτερα επικριτικοί απέναντι στις προωθούμενες αλλαγές εμφανίζονται οι 11 ακαδημαϊκοί και στη γραπτή τους παρέμβαση, τις θέσεις της οποίας κατέθεσαν χθες στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.

Όπως υποστηρίζουν, οι τροποποιήσεις αναπαράγουν τις βασικές δομές και τη φιλοσοφία του υφιστάμενου συστήματος ειδικής εκπαίδευσης, χωρίς να εξυπηρετούν ούτε τα παιδιά και τις οικογένειές τους ούτε τους εκπαιδευτικούς.

Ενδεικτικά, αναφέρονται στη μετονομασία των Ειδικών Μονάδων σε Προγράμματα Ενισχυμένης Υποστήριξης, διερωτώμενοι κατά πόσο αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος παροχής της εκπαίδευσης ή απλώς διατηρούνται οι υφιστάμενες διαχωριστικές πρακτικές υπό διαφορετική ονομασία.

Αντίστοιχα, επισημαίνουν ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης εξακολουθούν να επικεντρώνονται στο παιδί, χωρίς να προβλέπεται αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της υποστήριξης που του παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα. Ανησυχίες εκφράζουν και για τις διευρυμένες αρμοδιότητες των Επαρχιακών Επιτροπών, καθώς και για την πρόνοια που επιτρέπει την αυτεπάγγελτη αξιολόγηση παιδιών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μεταρρύθμιση χωρίς επιπλέον κόστος

Ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν οι ακαδημαϊκοί για το γεγονός ότι η εφαρμογή των προωθούμενων αλλαγών αναμένεται να καλυφθεί μέσω ανακατανομής των υφιστάμενων πιστώσεων, χωρίς πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση. Κατά την εκτίμησή τους, η επιλογή αυτή δεν συνάδει με την έκταση και το βάθος της μεταρρύθμισης που εξαγγέλλεται. Αντιθέτως, αντανακλά τον περιορισμένο χαρακτήρα των προτεινόμενων αλλαγών, καθώς δεν προβλέπεται ουσιαστικός μετασχηματισμός των υφιστάμενων δομών.

Επταπλάσιο ποσοστό εγκατάλειψης

Την έκταση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην Κύπρο αναδεικνύουν, εξάλλου, τα στοιχεία που παραθέτουν οι ακαδημαϊκοί, επικαλούμενοι την υπό δημοσίευση έκθεση του European Disability Expertise για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026-2027.

Συγκεκριμένα, το 2024 το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης μεταξύ των νέων με αναπηρία ηλικίας 18-24 ετών ανερχόταν στο 20.4%, έναντι μόλις 3% μεταξύ των συνομηλίκων τους χωρίς αναπηρία. Αντίστοιχα, το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των ατόμων με αναπηρία ηλικίας 30-34 ετών ανερχόταν στο 49.3%, έναντι 70.7% μεταξύ των ατόμων χωρίς αναπηρία.