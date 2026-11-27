Προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις σχολείων της επαρχίας Λάρνακας εντόπισε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, στο πλαίσιο επισκέψεών της σε σχολικές μονάδες της περιοχής.
Αντιπλημμυρικά έργα με κακοτεχνίες και αίθουσα που μπάζει νερά σε σχολείο της Λάρνακας, εντόπισε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης, αναφέρει προβλήματα στα αντιπλημμυρικά έργα και διαρροή νερού στην κλειστή αίθουσα του Γυμνασίου Πετράκη Κυπριανού.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι τα μέλη της επισκέφθηκαν το Δημοτικό Σχολείο Αθηένου ΚΑ΄ και ΚΒ΄, το Νηπιαγωγείο Αθηένου και το Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού. Στο πρόγραμμα των επισκέψεων περιλαμβανόταν επίσης το Λύκειο Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα.
Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως πρόκειται για σχετικά νέα κτίρια, ηλικίας έως δέκα ετών, διαπιστώνονται αρκετές κακοτεχνίες. Όπως είπε, οι εργασίες στα αντιπλημμυρικά έργα δεν έγιναν σωστά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι σχολικές αυλές.
Για το Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού σημείωσε ότι ανεγέρθηκε πριν από περίπου 12 με 13 χρόνια, ωστόσο η κλειστή αίθουσα μπάζει νερά από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της. Πρόσθεσε ότι, εδώ και 13 χρόνια, δεν έχει καταστεί δυνατό να επιδιορθωθεί, με συνέπεια να δημιουργούνται προβλήματα στο μάθημα της φυσικής αγωγής.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, στα σχολεία που επισκέφθηκαν μέχρι στιγμής δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα υπερπληθυσμού ή παιδαγωγικής φύσης. «Θα έλεγα ότι τα περισσότερα προβλήματα είναι σε κτιριακές εγκαταστάσεις αν και είναι νέα κτίρια», ανέφερε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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