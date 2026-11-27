Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, η κ. Κυπριανού ανέφερε ότι η ΠΣΕΜ θέτει εδώ και χρόνια το ζήτημα της ρύθμισης των εκδρομών και έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία, όπως είπε, δεν συζητήθηκε. Η πρόταση παρουσιάστηκε ξανά στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής και έτυχε θετικής ανταπόκρισης. Τα κόμματα, πρόσθεσε, ανέφεραν ότι θα καταθέσουν δικές τους εισηγήσεις για τη διαμόρφωση πλαισίου.

Η πρόταση προβλέπει τη «σύσταση επιτροπής με τη συμμετοχή δύο εκπροσώπων του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου, ενός εκπροσώπου της διεύθυνσης του σχολείου και ενός εκπροσώπου του Συνδέσμου Γονέων. Η επιτροπή θα αποφασίζει για την ημερομηνία, τον προορισμό, τα μεταφορικά μέσα και άλλες παραμέτρους της εκδρομής», ανέφερε η Πρόεδρος της ΠΣΕΜ.

Η κ. Κυπριανού είπε ότι, παρότι αναγνωρίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν στις συγκεκριμένες εκδρομές και οι κίνδυνοι που αφορούν τόσο την ασφάλεια όσο και την εκμετάλλευση των μαθητών, ορισμένοι εμπλεκόμενοι φορείς εμφανίζονται επιφυλακτικοί έως αρνητικοί απέναντι στη θέσπιση πλαισίου.

Όπως ανέφερε, στις συζητήσεις με το Υπουργείο Παιδείας, την ΟΕΛΜΕΚ και την ΟΛΤΕΚ διαπίστωσε αρνητική προσέγγιση στην πρόταση της ΠΣΕΜ. Αντίθετα, θετική ήταν η στάση της Συνομοσπονδίας Γονέων, η οποία εξέφρασε προθυμία να συνδράμει.

Η πλήρης απαγόρευση των εκδρομών δεν αποτελεί, κατά την άποψή της, ρεαλιστική λύση. Όπως εξήγησε, πρόκειται για δραστηριότητες που οργανώνονται από μαθητές ηλικίας 16 και 17 ετών, οι οποίοι μπορούν να κάνουν κρατήσεις σε ξενοδοχεία στον ελεύθερο χρόνο τους, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον έλεγχό τους.

«Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις συγκεκριμένες εκδρομές και αναγνωρίζουμε τους κινδύνους, είτε είναι ασφάλειας είτε είναι εκμετάλλευσης των μαθητών», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η διαφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων αφορά κυρίως τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος και το κατά πόσο αυτός θα περιλαμβάνει θεσμικό ή νομοθετικό πλαίσιο.

Ερωτηθείσα αν η πρόταση της ΠΣΕΜ περιλαμβάνει συνοδούς στις εκδρομές, η κ. Κυπριανού απάντησε καταφατικά, διευκρινίζοντας ότι θα μπορούσαν να είναι είτε εκπαιδευτικοί είτε γονείς.

Αναγνώρισε ότι η παρουσία συνοδών μπορεί να μην είναι η πλέον επιθυμητή επιλογή για τους μαθητές, καθώς περιορίζει σε κάποιο βαθμό την ελευθερία τους. Ωστόσο, η ΠΣΕΜ προτιμά αυτή τη λύση από την πλήρη κατάργηση των εκδρομών.

«Προτιμούμε να υπάρχει μία συνοδεία παρά να απαγορευτούν τελείως», ανέφερε.

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο μετά τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας Κυριακής Αναστασίου κατά τη διάρκεια εκδρομής μαθητών στην Κακοπετριά. Οι συγκεκριμένες εξορμήσεις δεν αποτελούν επίσημες σχολικές δραστηριότητες και οργανώνονται με πρωτοβουλία των ίδιων των μαθητών, χωρίς επίβλεψη εκπαιδευτικών.

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, στις 25 Νοεμβρίου, η ΠΣΕΜ και η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης των εκδρομών υπό όρους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται τροποποίηση της νομοθεσίας για τους Συνδέσμους Γονέων, ώστε να αναλάβουν τη διοργάνωση των εκδρομών σε συνεργασία με τους μαθητές και να διασφαλίζεται η παρουσία ενηλίκων συνοδών.

Πηγή: ΚΥΠΕ