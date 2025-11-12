Αναθεώρηση της φοιτητικής χορηγίας μετά από 27 χρόνια – Έρχεται αύξηση στο κονδύλι και αλλαγές στα κριτήρια

Θετική έκβαση φαίνεται πως θα έχει σύντομα το αίτημα βουλευτών, αρμόδιων φορέων αλλά και χιλιάδων πολιτών για αύξηση του ποσού της φοιτητικής χορηγίας και αναθεώρηση των κριτηρίων με βάση τα οποία παραχωρείται. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ και 27 χρόνια, το ύψος των επιδομάτων που λαμβάνουν οι φοιτητές παραμένει αμετάβλητο.

Όπως αναφέρθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, ετοιμάζεται νέο νομοσχέδιο με αναθεωρημένα κριτήρια για τη φοιτητική χορηγία. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το νομοσχέδιο θα προβλέπει αύξηση του ποσού της χορηγίας, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω αναμένεται να καταργηθούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ώστε να μπορούν και αυτές να επωφελούνται.

Το ζήτημα συζητήθηκε στην Επιτροπή Παιδείας ύστερα από εισήγηση των βουλευτών του ΑΚΕΛ, με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Χρίστο Χριστοφίδη, να τονίζει ότι το κονδύλι της φοιτητικής χορηγίας έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ η αγοραστική της αξία έχει ουσιαστικά εξανεμιστεί λόγω της ακρίβειας, του πληθωρισμού και των υψηλών ενοικίων.

Όπως ανέφερε, το 2013 το σχετικό κονδύλι ανερχόταν στα €75 εκατομμύρια, ενώ την περίοδο 2019–2024 μειώθηκε στα €50,8 εκατ., για να φτάσει σήμερα στα €48 εκατ. «Είναι σαφής η ανάγκη για αναθεώρηση τόσο του ποσού όσο και των κριτηρίων της φοιτητικής χορηγίας», επεσήμανε ο κ. Χριστοφίδης, αναφέροντας και παραδείγματα αδικιών —όπως οικογένειες που δεν έλαβαν χορηγία επειδή ήταν ανάδοχες παιδιού ή επειδή ο πατέρας είχε λάβει το ταμείο πλεονασμού μετά την απώλεια εργασίας του.

Στο ίδιο πνεύμα, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, σημείωσε ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου μητέρα που λάμβανε ΕΕΕ πήρε μεν τη φοιτητική χορηγία, αλλά της κόπηκε το επίδομα ΕΕΕ.

Από πλευράς Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ξεκαθαρίστηκε ότι, μετά από οδηγίες του αρμόδιου υπουργού, στην παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας δεν θα λαμβάνονται πλέον υπόψη τα προαναφερθέντα επιδόματα, ούτε και το ταμείο πλεονασμού.