«Ντρέπομαι για την αναισθησία σας»: Έκρηξη Μυλωνά στην Επιτροπή Παιδείας

Με σκληρή γλώσσα μίλησε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλος Μυλωνάς στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής, όπου συζητήθηκε η πρόταση νόμου η οποία προβλέπει την δημιουργία προβλέπει τη δημιουργία θεσμικής διαδικασίας για να λαμβάνονται υπόψη σοβαροί λόγοι υγείας ή αναπηρίας κατά τις τοποθετήσεις συμβασιούχων και αορίστου εκπαιδευτικών, πρόνοια που σήμερα ισχύει μόνο για τους μόνιμους.

Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση εκπροσώπων της ΕΕΥ και του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι αναγνώρισαν μεν το πρόβλημα, αλλά προειδοποίησαν για πιθανή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, σε περίπτωση σύστασης πρόσθετων ιατροσυμβουλίων. Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Μυλωνά, που μίλησε για «πολιτική αναισθησία» και «τεχνοκρατική νοοτροπία απέναντι σε ανθρώπους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους».

Ο βουλευτής ανέβασε τους τόνους, κατηγορώντας τους εκπροσώπους της ΕΕΥ ότι «κρύβονται πίσω από το κόστος» για να αποφύγουν την ευθύνη. «Μιλάμε για ανθρώπους με καρκίνο, για μητέρες που αφήνουν παιδιά με αυτισμό. Και το μόνο που βρίσκετε να πείτε είναι πόσο θα κοστίσει;» ανέφερε, ζητώντας «να πάψει η κρατική αναλγησία να μεταφράζεται σε αριθμούς και κονδύλια».

«Δεν γίνεται μια εκπαιδευτικός που είναι καρκινοπαθής ή μια μάνα με παιδί στο φάσμα του αυτισμού να στέλνεται εκατό χιλιόμετρα μακριά επειδή “έτσι είναι το σύστημα”», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας για «συστημική αδιαφορία που εξευτελίζει τους ανθρώπους» και κάλεσε το Υπουργείο να αναλάβει πρωτοβουλία αντί «να κρύβεται πίσω από διαδικασίες».

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της ΕΕΥ υπεραμύνθηκαν της ανάγκης «ρεαλιστικών διαδικασιών» και της τήρησης του νομικού πλαισίου, τονίζοντας ότι «η πρόθεση είναι να δοθεί λύση, όχι να δημιουργηθούν νέα προβλήματα».

Να σημειωθεί ότι η πρόταση νόμου, την οποία κατέθεσαν οι Παύλος Μυλωνάς και Χρύσανθος Σαββίδης, αγκαλιάστηκε από όλα τα κόμματα και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.