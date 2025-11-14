Σοκαριστικά στοιχεία από την Κομισιόν: Ένα στα δέκα παιδιά στη Κύπρο εγκαταλείπει το σχολείο

Ένας στους δέκα νέους 16–24 ετών στην Κύπρο εγκαταλείπει την εκπαίδευση, χωρίς να ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια. Και αυτό το ποσοστό δεν είναι απλώς υψηλό, αλλά αυξάνεται ταχύτερα από κάθε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο πρόωρης εγκατάλειψης στην ΕΕ, την ώρα που σχεδόν όλες οι άλλες χώρες βελτιώνονται. Παράλληλα, η συμμετοχή των ενηλίκων στη μάθηση έχει καταρρεύσει, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες πτώσεις στην Ευρώπη. Τα στοιχεία της Κομισιόν αποτυπώνουν μια σκληρή πραγματικότητα: το εκπαι...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!