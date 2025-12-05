Αξιολόγηση εκπαιδευτικών με... απειλές κατά βουλευτών

Επανήλθε χθες ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλος Μυλωνάς, καταγγέλλοντας απειλές σε βουλευτές που συμμετείχαν την Τετάρτη στην κατ’ άρθρον συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Κατά τον ίδιο, ενώ στη συζήτηση παρευρίσκονταν μόνο βουλευτές-μέλη της Επιτροπής και η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαη...

