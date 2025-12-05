Ουκρανία: Η στιγμή που drone χτυπά μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών (βίντεο)

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών με... απειλές κατά βουλευτών

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Καταγγελίες για παρεμβάσεις «εν ώρα συνεδρίασης» σκιάζουν τη συζήτηση για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Βουλευτές φέρονται να δέχθηκαν μηνύματα με οδηγίες και πιέσεις για τις τοποθετήσεις τους από εκπροσώπους εκπαιδευτικών οργανώσεων

Επανήλθε χθες ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλος Μυλωνάς, καταγγέλλοντας απειλές σε βουλευτές που συμμετείχαν την Τετάρτη στην κατ’ άρθρον συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Κατά τον ίδιο, ενώ στη συζήτηση παρευρίσκονταν μόνο βουλευτές-μέλη της Επιτροπής και η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαη...

