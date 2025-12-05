O σανός του Φειδία και η οργή Γεωργίου

Ο Φειδίας πλασάρεται στο κοινό της Κύπρου ως ο εφευρέτης προτάσεων στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου για εκποιήσεις πρώτης κατοικίας την Κύπρο. Ως ο απόλυτος παίκτης στο γήπεδο των social media, με το γνωστό «παιθκιά πρώτη φορά συμβαίνει» και καπηλευόμενος προτάσεις άλλων, προκάλεσε την οργή του ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργου Γεωργίου, ο οποίος με βίντεο στα social media απαρίθμησε ενέργειες της ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς επί σειρά, χωρίς να λέει εγώ, αλλά εμείς καταφέραμε, πιστώνοντας το κόμμα του, επιτυχίες στην Κύπρο. Υπέδειξε δε, με εύσχημο τρόπο ότι τα likes στα social media μπορεί να φτιάχνουν εικόνα, αλλά δεν μπορούν να είναι ασπίδα μπροστά στην αγωνία οικογενειών. Τελικά δεν τρώνε όλοι τον σανό του Φειδία.

ΑνΔ