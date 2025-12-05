Ουκρανία: Η στιγμή που drone χτυπά μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών (βίντεο)

Σαλάτα με ζυμαρικά και τυρί cottage

Ελαφριά, ισορροπημένη και γεμάτη χρώμα -ιδανική για ανάλαφρο γέυμα.

Μια δροσερή σαλάτα ζυμαρικών, με φιογκάκια al dente και κρεμώδες τυρί cottage, που δένει αρμονικά με πολύχρωμες πιπεριές και φρέσκα λαχανικά. Ελαφριά, ισορροπημένη και γεμάτη χρώμα -ιδανική για ανάλαφρο γέυμα, από τον chef Γιώργο Τσούλη.

Υλικά

200 γρ. ζυμαρικά φιογκάκια, βρασμένα, 50 γρ. ντοματίνια - κομμένα στη μέση, ½ πιπεριά κόκκινη, κομμένη σε λεπτές λωρίδες, ½ πιπεριά κίτρινη, κομμένη σε λεπτές λωρίδες,  ½ πιπεριά πορτοκαλί, κομμένη σε λεπτές λωρίδες, 1 στικ σέλερι, ψιλοκομμένο, 1 καρότο, τριμμένο, 100 γρ. αγγούρι, κομμένο σε μικρά κομμάτια, 200 γρ. τυρί cottage

 

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Για το σερβίρισμα

1-2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο 

Εκτέλεση

1 Σε ένα μπολ βάζουμε τα ντοματίνια, τις πιπεριές, το σέλερι, το καρότο, το αγγούρι, το τυρί cottage, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και ανακατεύουμε καλά.

2 Έπειτα προσθέτουμε τα βρασμένα ζυμαρικά και ανακατεύουμε απαλά.

3Μοιράζουμε σε πιάτα, γαρνίρουμε με μαϊντανό και σερβίρουμε.

 

