Σαλάτα με ζυμαρικά και τυρί cottage

Μια δροσερή σαλάτα ζυμαρικών, με φιογκάκια al dente και κρεμώδες τυρί cottage, που δένει αρμονικά με πολύχρωμες πιπεριές και φρέσκα λαχανικά. Ελαφριά, ισορροπημένη και γεμάτη χρώμα -ιδανική για ανάλαφρο γέυμα, από τον chef Γιώργο Τσούλη.

Υλικά

200 γρ. ζυμαρικά φιογκάκια, βρασμένα, 50 γρ. ντοματίνια - κομμένα στη μέση, ½ πιπεριά κόκκινη, κομμένη σε λεπτές λωρίδες, ½ πιπεριά κίτρινη, κομμένη σε λεπτές λωρίδες, ½ πιπεριά πορτοκαλί, κομμένη σε λεπτές λωρίδες, 1 στικ σέλερι, ψιλοκομμένο, 1 καρότο, τριμμένο, 100 γρ. αγγούρι, κομμένο σε μικρά κομμάτια, 200 γρ. τυρί cottage

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Για το σερβίρισμα

1-2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Εκτέλεση

1 Σε ένα μπολ βάζουμε τα ντοματίνια, τις πιπεριές, το σέλερι, το καρότο, το αγγούρι, το τυρί cottage, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και ανακατεύουμε καλά.

2 Έπειτα προσθέτουμε τα βρασμένα ζυμαρικά και ανακατεύουμε απαλά.

3Μοιράζουμε σε πιάτα, γαρνίρουμε με μαϊντανό και σερβίρουμε.