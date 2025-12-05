Χειροπέδες σε 35χρονο στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Καταζητείτο από ευρωπαϊκή χώρα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Ουκρανία: Η στιγμή που drone χτυπά μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών (βίντεο)

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λάρνακας.

Χθες το απόγευμα, 35χρονος άνδρας μετέβη στο Αεροδρόμιο Λάρνακας με σκοπό την αναχώρησή του στο εξωτερικό.

Κατά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών του εγγράφων, σύμφωνα με την Αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι καταζητείτο βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το οποίο είχε εκδοθεί από άλλη ευρωπαϊκή χώρα, σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Ο 35χρονος συνελήφθη δυνάμει προσωρινού εντάλματος σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση.

