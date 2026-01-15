«Μεγαλώνει» η ιδιωτική Εκπαίδευση - 28 σχολεία ζητούν επέκταση

Αιτήσεις για επέκταση ή ανάπτυξη των εγκαταστάσεών τους έχουν καταθέσει το 2025 28 ιδιωτικά σχολεία σε όλη την Κύπρο, στο πλαίσιο των νέων πολεοδομικών κινήτρων που εφαρμόζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το ΥΠΕΣ, από το σύνολο των αιτήσεων 10 έχουν εγκριθεί, τρεις έχουν απορριφθεί, ενώ 15 βρίσκονται ακόμη υπό αξιολόγηση από τις αρμόδιες Αρχές. Οι αιτήσεις αφορούν επεκτάσεις υφιστάμενων σχολικών μονάδων αλλά και νέες αναπτύξεις, όπως πρόσθετες σχολικές αίθουσες και υποστηρικτικούς χώρους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συνδέονται και με επέκταση εκπαιδευτικών βαθμίδων. Τα πολεοδομικά κίνητρα δίνουν τη δυνατότητα για αυξημένους συντελεστές δόμησης και ταχύτερη αδειοδότηση, με αντάλλαγμα χρηματική εισφορά σε ταμεία δημόσιου σκοπού. Η αυξημένη κινητικότητα που καταγράφεται σήμερα με τις αιτήσεις για επέκταση ιδιωτικών σχολείων θεωρείται ενδεικτική της πίεσης που δέχεται ο τομέας, καθώς αρκετές σχολικές μονάδες λειτουργούν ήδη στα όρια της δυναμικότητάς τους και καταγράφουν αυξημένο ενδιαφέρον για νέες εγγραφές, εντάσσοντας την εξέλιξη αυτή σε μια ευρύτερη πορεία ανάπτυξης της ιδιωτικής Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο.

275 ιδιωτικά σχολεία

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, σήμερα λειτουργούν στην Κύπρο περίπου 275 ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να καταγράφεται στα αστικά κέντρα, κυρίως σε Λευκωσία και Λεμεσό. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με την εικόνα πριν από περίπου πέντε χρόνια, όταν ο συνολικός αριθμός ιδιωτικών σχολικών μονάδων ήταν αισθητά χαμηλότερος, ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στα νηπιαγωγεία. Η αύξηση αποδίδεται τόσο στη δημιουργία νέων σχολείων όσο και στην επέκταση υφιστάμενων μονάδων, ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση.

Η ανάπτυξη της ιδιωτικής Εκπαίδευσης αποτυπώνεται με διαφορετική ένταση ανά βαθμίδα.

Στην Προσχολική Εκπαίδευση, ο αριθμός των ιδιωτικών νηπιαγωγείων έχει αυξηθεί αισθητά μέσα στην τελευταία πενταετία, ξεπερνώντας σήμερα τα 190, έναντι περίπου 170 πριν από πέντε με έξι χρόνια. Αντίστοιχα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση λειτουργούν σήμερα πάνω από 40 ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, όταν πριν από πέντε χρόνια ο αριθμός τους κυμαινόταν γύρω στα 30. Στη Μέση Εκπαίδευση, όπου παραδοσιακά δραστηριοποιούνται τα μεγαλύτερα και πιο οργανωμένα ιδιωτικά σχολεία, ο αριθμός παραμένει πιο σταθερός, ωστόσο παρατηρείται τάση για επέκταση εγκαταστάσεων και αύξηση της δυναμικότητας, αντί για ίδρυση νέων σχολείων.

Ένας στους δέκα μαθητές

Παράλληλα με την αύξηση των σχολικών μονάδων, ανοδική πορεία καταγράφεται και στη συμμετοχή μαθητών στην Ιδιωτική Εκπαίδευση. Αν και δεν δημοσιεύονται κάθε χρόνο αναλυτικά στοιχεία με απόλυτους αριθμούς, διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι περίπου 13% των μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και πάνω από 20% στη Δευτεροβάθμια φοιτούν σήμερα σε ιδιωτικά σχολεία. Τα ποσοστά αυτά είναι αυξημένα σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια, επιβεβαιώνοντας μια σταδιακή μετατόπιση μέρους των οικογενειών προς την Ιδιωτική Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις.

Ο ρόλος των ξένων μαθητών

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ζήτησης διαδραματίζει η αύξηση των ξένων μαθητών. Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός τους στα ιδιωτικά σχολεία έχει υπερδιπλασιαστεί, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται μετά το 2018. Στην ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι ξένοι μαθητές αυξήθηκαν από περίπου 1.900 σε περισσότερους από 4.500, ενώ στη Δευτεροβάθμια από περίπου 1.100 σε πάνω από 4.200. Σε αρκετές περιπτώσεις, η αυξημένη ζήτηση από αλλοδαπές οικογένειες έχει οδηγήσει στη δημιουργία λιστών αναμονής, γεγονός που εξηγεί και την ανάγκη για επεκτάσεις σχολικών εγκαταστάσεων.

Τι πληρώνουν οι γονείς

Η άνθηση της ιδιωτικής Εκπαίδευσης συνοδεύεται και από έντονη οικονομική δραστηριότητα. Τα ετήσια δίδακτρα παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη βαθμίδα, την περιοχή και τον χαρακτήρα του σχολείου. Σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία κυμαίνονται συνήθως από €3.000 έως €10.000, ενώ σε αγγλόφωνα ή διεθνή σχολεία –ιδίως σε Λευκωσία και Λεμεσό– μπορούν να ξεπεράσουν τις €15.000 έως €17.000 ετησίως. Στο συνολικό κόστος προστίθενται συχνά έξοδα εγγραφής, βιβλίων, στολών, τεχνολογικού εξοπλισμού και μεταφοράς, γεγονός που καθιστά την ιδιωτική Εκπαίδευση έναν δυναμικό αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικά τομέα.