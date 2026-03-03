Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Νύχτα τρόμου για 77χρονη: Ξύπνησε χωρίς ρεύμα και είδε κουκουλοφόρο μέσα στο σπίτι της - Καταγγέλλει κλοπή και επίθεση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει θλαστικό τραύμα και εκδορές στο κεφάλι και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία προληπτικά.

Υπόθεση ληστείας, διάρρηξης και κλοπής, παράνομης εισόδου και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό.

Γύρω στη 1.30π.μ. σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα σε οικία στη Λεμεσό. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην σκηνή, όπου εντόπισαν την 77χρονη στην εξώπορτα της οικίας της και η οποία έφερε τραύμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η παραπονούμενη, ενώ κοιμόταν, σημειώθηκαν δύο διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και η ίδια εξήλθε της οικίας της με σκοπό να ελέγξει τον διακόπτη ηλεκτροδότησης. Τη δεύτερη φορά επιστρέφοντας στο σπίτι, διαπίστωσε ότι στο ένα υπνοδωμάτιο υπήρχε ακαταστασία, ενώ εμφανίστηκε ξαφνικά ένας άγνωστος άνδρας ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπο του με μαύρη κουκούλα. Σύμφωνα με την παραπονούμενη, ο άγνωστος την χτύπησε στο κεφάλι και της άρπαξε δύο χρυσές καδένες που φορούσε στον λαιμό, καθώς επίσης το κινητό της τηλέφωνο

Η 77χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό Νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει θλαστικό τραύμα και εκδορές στο κεφάλι και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία προληπτικά.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΗΣΤΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα