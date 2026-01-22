Αλλάζει το πλαίσιο στήριξης για μαθητές εκτός σχολείου: Τo ΥΠΑΝ υπόσχεται επιμόρφωση εκπαιδευτικών και πρωτόκολλα με τη νέα χρονιά

Η θέσπιση νέων πρωτοκόλλων και η συστηματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών βρίσκονται στο επίκεντρο των αλλαγών που δρομολογούνται για τη στήριξη μαθητών οι οποίοι, για λόγους υγείας, παραμένουν εκτός σχολικής μονάδας. Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου χθες στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλή των Αντιπροσώπων, με την Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΝ να ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε ήδη συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κατά την οποία αναδείχθηκαν προβλήματα που δεν ήταν μέχρι πρότινος γνωστά και προωθήθηκε η θέσπιση πρωτοκόλλου που θα διασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδρομής των παιδιών. Το νέο πλαίσιο καλύπτει τη μετάβαση από τη διάγνωση και τη θεραπεία, την ενδονοσοκομειακή και κατ’ οίκον εκπαίδευση, ακόμη και περιπτώσεις μαθητών που χρειάζεται να μεταβούν στο εξωτερικό για θεραπεία. Όπως αναφέρθηκε, το πρωτόκολλο βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται να προωθηθεί σύντομα στη Νομική Υπηρεσία για τον απαραίτητο νομικό έλεγχο.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Παράλληλα, δρομολογούνται ενέργειες ώστε το επόμενο διάστημα να αρχίσει επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στόχος η δημιουργία μιας ομάδας εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες μαθητών που βρίσκονται εκτός σχολείου για λόγους υγείας. Ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Γιώργος Κουτσίδης, ανέφερε ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο παρουσίας μόνιμου εκπαιδευτικού στο Παιδογκολογικό του Μακάρειο Νοσοκομείο, ενώ άμεσα προχωρεί η επιμόρφωση όσων εκπαιδευτικών συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα κατ’ οίκον εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία τεσσάρων πρωτοκόλλων για τη Μέση Εκπαίδευση, τα οποία στοχεύεται να εφαρμοστούν από την επόμενη σχολική χρονιά. Αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, σαφείς οδηγίες από τα σχολεία προς τους γονείς, τη διαχείριση των μαθητών που παραμένουν στην τάξη όταν ένας συμμαθητής τους απομακρύνεται αιφνιδιαστικά για λόγους υγείας, την επικοινωνία του σχολείου και των συμμαθητών με τον μαθητή που νοσηλεύεται ή ακολουθεί κατ’ οίκον θεραπεία, καθώς και την ομαλή επανένταξή του με την επιστροφή στο σχολείο.

Διαδικασίες και καθυστερήσεις

Εκ μέρους των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ εκφράστηκε προβληματισμός για τη διαδικασία ένταξης μαθητών στην κατ’ οίκον εκπαίδευση, καθώς το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από τους γονείς, οι οποίοι συχνά δεν γνωρίζουν τα απαιτούμενα βήματα. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών και επίσπευσης της επανεξέτασης των αιτημάτων.

Πάνω απο 250 μαθητές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, φέτος εκτός σχολικής μονάδας βρίσκονται 33 παιδιά στη Δημοτική και περίπου 228 στη Μέση Εκπαίδευση. Πρόκειται για περιπτώσεις μαθητών που απουσίασαν από έναν μήνα έως και ολόκληρη τη σχολική χρονιά, γεγονός που προκάλεσε προβληματισμό και στα μέλη της Επιτροπής.

Η πρόεδρος του ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου, ανέφερε ότι ανάμεσα στα παιδιά αυτά δεν είναι μόνο παιδιά με χρόνιες παθήσεις, αλλά και με ψυχικά νοσήματα, αυτισμό και ΔΕΠΥ, επισημαίνοντας ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει καταφέρει πάντα να τα κρατήσει στο σχολείο με την κατάλληλη στήριξη. Από την πλευρά της, η επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, Χρυστάλλα Κουκουμά, σημείωσε ότι παρατηρείται αύξηση των περιπτώσεων μετά την πανδημία, ενώ εξήγησε ότι η επανεξέταση των αιτημάτων ανά τετράμηνο κρίνεται αναγκαία, καθώς οι ανάγκες και οι συνθήκες κάθε μαθητή διαφοροποιούνται.