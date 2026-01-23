Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Κατατάσσεται ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως σε έξι τομείς για το 2026

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) κατατάσσεται ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης Times Higher Education World University Rankings (WUR) by Subject 2026, καταγράφοντας αξιοσημείωτα αποτελέσματα σε έξι τομείς:

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατάταξης, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται:

#38 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των κορυφαίων 176-200 πανεπιστημίων παγκοσμίως στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών

#66 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των κορυφαίων 301-400 πανεπιστημίων παγκοσμίως στον τομέα της Εκπαίδευσης

#86 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των κορυφαίων 301-400 πανεπιστημίων παγκοσμίως στον τομέα της Ψυχολογίας

#104 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των κορυφαίων 401-500 πανεπιστημίων παγκοσμίως στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών

#140 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των κορυφαίων 501-600 πανεπιστημίων παγκοσμίως στον τομέα της Ιατρικής και Υγείας

#163 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των κορυφαίων 601-800 πανεπιστημίων παγκοσμίως στον τομέα της Επιστημών Ζωής.

“Αυτά είναι πραγματικά εκπληκτικά αποτελέσματα. Το Πανεπιστήμιό μας έχει δικαίως αναγνωριστεί ως ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο σε έξι τομείς. Αυτή η τεράστια τιμή για τις Σχολές μας, αλλά και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο, αντανακλά την υψηλή ποιότητα της μαθησιακής διαδικασίας, της έρευνας και της καινοτομίας, όπως επίσης την ουσιαστική επίδρασή μας στην κοινωνία”, ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας. “Ευχαριστώ θερμά την πανεπιστημιακή μας κοινότητα, το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό μας προσωπικού, καθώς και τους φοιτητές, φοιτήτριες, απόφοιτους και απόφοιτες μας. Η συνεισφορά των μεταπτυχιακών και διδακτορικών μας φοιτητών και φοιτητριών, ειδικά στην έρευνα, υπήρξε πολύ σημαντική γι’ αυτήν την επιτυχία”, κατέληξε ο Πρύτανης Πουγιούτας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης, Αντιπρόεδρος Διεθνών Συνεργασιών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, υπογράμμισε την εξαιρετική επίδοση του Πανεπιστημίου. “Η επίδοση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στις κατατάξεις THE ανά Γνωστικό Αντικείμενο 2026 αποτυπώνει διαχρονική ακαδημαϊκή επιτυχία και αυξανόμενη ερευνητική παραγωγικότητα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Κατά το τρέχον έτος, το UNIC κατατάσσεται σε έξι γνωστικά αντικείμενα επιβεβαιώνοντας τόσο το εύρος όσο και το βάθος της ακαδημαϊκής και ερευνητικής του επίδρασης. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι το UNIC είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που κατατάσσεται στις Επιστήμες Ζωής, γεγονός που αναδεικνύει την ωρίμανση του ερευνητικού μας οικοσυστήματος σε στρατηγικά κρίσιμους τομείς. Σε εθνικό επίπεδο, το UNIC καταλαμβάνει την 1η θέση στην Κύπρο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά και μοιράζεται την 1η θέση στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, την Ψυχολογία και τις Κοινωνικές Επιστήμες, ενώ παράλληλα ενισχύει τη συγκριτική του θέση στην Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα αυτά αντανακλούν τη σταθερή μας δέσμευση στην ερευνητική αριστεία, τη διεθνή συνεργασία και τη δημιουργία ενός δυναμικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που συμβάλλει ουσιαστικά στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα”, σημείωσε.

Σημειώνεται ότι οι κατατάξεις Times Higher Education World University Rankings (WUR) αποτελούν τη μεγαλύτερη και πιο πολυεπίπεδη κατάταξη πανεπιστημίων στον κόσμο, με εμπειρία πέντε δεκαετιών στο αντικείμενο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η κατάταξη είναι η τελευταία μίας σειράς από διακρίσεις για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από τον οργανισμό Times Higher Education, με κύρια την κατάταξή του ανάμεσα στα κορυφαία 501-600 πανεπιστήμια παγκοσμίως στην κατάταξη World University Rankings 2026.