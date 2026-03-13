Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Παραλίμνι – Δύο τραυματίες μετά από πτώση σκαλωσιάς

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης σε υπό ανέγερση οικοδομή στο Παραλίμνι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δύο πρόσωπα ηλικίας 64 και 56 ετών βρίσκονταν πάνω σε σκαλωσιά ύψους περίπου δύο μέτρων, όταν αυτή υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσουν στο έδαφος και να τραυματιστούν.

Οι δύο άνδρες υπέστησαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Ο 64χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται στο Νευροχειρουργικό Τμήμα, ενώ ο 56χρονος κρατήθηκε για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Η κατάσταση της υγείας και των δύο τραυματιών κρίνεται ως σοβαρή. Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου.