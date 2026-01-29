Αρχίζει σήμερα στη Λευκωσία διήμερο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας ΕΕ

Πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία, το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 , σήμερα Πέμπτη, στις 12:00, θα αρχίσουν οι αφίξεις των επικεφαλής των αντιπροσωπειών και η ώρα 13:30 οι εργασίες του Συμβουλίου.

Στη συνάντηση θα προεδρεύσει η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, και θα συζητηθούν οι στρατηγικές προτεραιότητες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη.

Πέραν των Υπουργών των κρατών μελών της ΕΕ, θα παραστεί και η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Pia Ahrenkilde Hansen. Βασικός ομιλητής στην εναρκτήρια συνεδρία, με θέμα «Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στη νέα εποχή», θα είναι ο καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι Υπουργοί θα συμμετάσχουν σε παράλληλες ομάδες εργασίας, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και πολιτικών προσεγγίσεων γύρω από το θέμα «Επένδυση στους εκπαιδευτικούς: Επαγγελματική ανάπτυξη, ελκυστικότητα και παραμονή στο επάγγελμα».

Η πρώτη ημέρα θα περιλαμβάνει, επίσης, παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων εργασίας, καθώς και έκθεση των Έργων Τέχνης του Διαγωνισμού Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Διευθύνσεων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και του Διαγωνισμού του Παιδικού Λογοτύπου από παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι διαγωνισμοί διεξήχθησαν στο πλαίσιο δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Τη δεύτερη ημέρα, αύριο Παρασκευή, η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε υπουργική συζήτηση στην ολομέλεια με θέμα «Η συμβολή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε βασικούς τομείς του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης».

Το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας περιλαμβάνει, επίσης, παρέμβαση από την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Roxana Mînzatu, για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις δεξιότητες, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και την ετοιμότητα, η οποία θα γίνει διαδικτυακά.

Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με καταληκτικές παρεμβάσεις από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την Παρασκευή, η κ. Μιχαηλίδου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για την άτυπη Συνάντηση, στις 12:00, στο Κέντρο Τύπου της Κυπριακής Προεδρίας, ενώ μετά το πέρας των εργασιών θα γίνουν διμερείς συναντήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ