Βουλή: Αυστηρότερο το νομοθετικό πλαίσιο για τα καλοκαιρινά σχολεία - Επιθεωρήσεις και κλείσιμο κέντρων που δεν συμμορφώνονται

Δύο προτάσεις νόμου ψήφισε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής που εισάγει αυστηρότερο πλαίσιο για λειτουργία καλοκαιρινών σχολείων και υποστατικών απασχόλησης για να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η πρώτη πρόταση κατατέθηκε από τους Ανδρέα Πασιουρτίδη, Χρίστο Χριστοφίδη, Αντρέα Καυκαλιά και Χρίστο Χριστόφια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

Η πρόταση τροποποιεί τον περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμο, ώστε το Υπουργείο Παιδείας να διενεργεί μία τουλάχιστον φορά τον χρόνο επιθεώρηση στα ιδιωτικά σχολεία τα οποία επεκτείνουν τη λειτουργία τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και λειτουργούν ως θερινά σχολεία κατ’ αναλογίαν της υφιστάμενης διαδικασίας επιθεώρησης, που διενεργείται για τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων.

Σκοπείται η ενίσχυση του ελέγχου που ασκεί το Υπουργείο Παιδείας στα ιδιωτικά σχολεία τα οποία λειτουργούν ως θερινά σχολεία, με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της λειτουργίας τους προς τα κριτήρια που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και την προστασία των παιδιών που φοιτούν σε αυτά.

Η δεύτερη πρόταση νόμου του Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τροποποίηση τον περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμο, ώστε να υιοθετηθούν ρυθμίσεις προς ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και επιθεωρήσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των κέντρων προστασίας και απασχόλησης παιδιών, κατ’ αναλογία αντίστοιχων ρυθμίσεων σε συναφείς νομοθεσίες που άπτονται της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της ψυχαγωγίας παιδιών.

Με τις πρόνοιες της πρότασης προβλέπονται η ενίσχυση των προνοιών που ρυθμίζουν τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε οποιοδήποτε υποστατικό χρησιμοποιείται ως κέντρο, ώστε να διασαφηνιστούν τα στοιχεία που καλείται να ελέγξει ο επιθεωρητής στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων.

Αυτά αφορούν την τήρηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας του κέντρου, βάσει των οποίων έχει εγγραφεί στο μητρώο που τηρείται από τον διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, την απασχόληση του αναγκαίου προσοντούχου προσωπικού κατά τα προβλεπόμενα στους περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Κανονισμούς, τις τυχόν ελλείψεις σε σχέση με τη λειτουργία του κέντρου και τα μέτρα που λαμβάνονται από τον ιδιοκτήτη ή το διευθύνον πρόσωπο για την αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών και την καταλληλότητα των υποστατικών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του κέντρου κατά τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς και την συμμόρφωση του κέντρου με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

Περιλαμβάνεται αρμοδιότητα του επιθεωρητή να συντάσσει έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα πορίσματα της επιθεώρησης που διενεργεί και, σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας γνωστοποιεί τις υποδείξεις της έκθεσης στον ιδιοκτήτη και στο διευθύνον πρόσωπο του κέντρου και τους καλεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να συμμορφωθούν.

Ο διευθυντής των Υπηρεσιών έχει εξουσία, στη περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμμόρφωση με τις υποδείξεις της έκθεσης του επιθεωρητή, είτε να αναστείλει τη λειτουργία του κέντρου, μέχρι να επιτευχθεί συμμόρφωση, είτε να αποφασίσει την ακύρωση της εγγραφής του.

Θεσπίζεται το αδίκημα της μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη και του διευθύνοντος προσώπου κέντρου με τις υποδείξεις της έκθεσης του επιθεωρητή, το οποίο τιμωρείται με τις προβλεπόμενες στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ποινές, ανάλογα με τη φύση της υπόδειξης.

Σε περίπτωση που λαμβάνεται απόφαση για ακύρωση εγγραφής ή για προσωρινή αναστολή της λειτουργίας κέντρου, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μεριμνά για τη δημοσιοποίηση της απόφασης, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Ο εισηγητής Βουλευτής ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης είπε ότι με την πρόταση καλύπτεται ένα κενό που υπήρχε σε ελλιπείς ελέγχους. Πρόσθεσε ότι θέλουμε τα παιδιά μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες να απασχολούνται σε υποστατικά σε συνθήκες ασφάλειας και υγείας, με σωστούς ελέγχους και αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας.

Ο Παύλος Μυλωνάς του ΔΗΚΟ συνεχάρη τον συνάδελφό του λέγοντας ότι η πρόταση έρχεται να καλύψει ένα κενό για το οποίο έπρεπε να είχε φροντίσει το κράτος. 'Εθεσε και το θέμα των ακριβών διδάκτρων για τα καλοκαιρινά ιδιωτικά σχολεία, με αποτέλεσμα πολύς κόσμος να αδυνατεί να αντεπεξέλθει, λέγοντας ότι τουλάχιστον τώρα φροντίζουμε για την ποιότητα αυτών των υποστατικών.

Από τον ΔΗΣΥ ο Γιώργος Κάρουλλας είπε ότι η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί υποχρέωσή μας και χαρακτήρισε την πρόταση προς την ορθή κατεύθυνση αφού θέτει ένα πλαίσιο λειτουργίας με υποχρεώσεις.

Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου του ΔΗΚΟ είπε ότι τα ποιοτικά κριτήρια πρέπει να έχουν οριζόντια εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες στην Κύπρο, ιδιαίτερα όσον αφορά τα παιδιά μας. Πρόσθεσε επίσης ότι κάποια στιγμή θα πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί με το θέμα της απασχόλησης των παιδιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΚΥΠΕ