«Μνήμης σπαράγματα - η φωνή των μικρών πραγμάτων», παρουσίαση Λευκώματος

Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη εκδήλωση, με αθρόα προσέλευση κοινού, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, στην Παλιά Ηλεκτρική στην Πάφο, τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο: «Μνήμης σπαράγματα – η φωνή των μικρών πραγμάτων», που διοργάνωσε η Τεχνική Σχολή Πάφου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026, από τις 11:00 έως τις 16:00.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η έκθεση φιλοξενεί μικρά αντικείμενα που διασώθηκαν κατά τη βίαιη φυγή των προσφύγων στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974, τα οποία παρουσιάζονται και στο σχετικό Λεύκωμα. Κάθε αντικείμενο και κάθε φωτογραφία αποτελούν σιωπηλές μαρτυρίες του πόνου και του ξεριζωμού συμπατριωτών μας και, κατ’ επέκταση, αποτυπώνουν την ανοικτή πληγή της πατρίδας μας για μισό και πλέον αιώνα.

Εναρκτήριους χαιρετισμούς απηύθυναν ο διευθυντής της Σχολής κ. Θεόδωρος Ηλία, ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δρ Ηλίας Μαρκάτζιης και ο χορηγός του Λευκώματος, συμπρόεδρος του Ομίλου Leptos Group, κ. Γιώργος Λεπτός.

Ακολούθως, οι φιλόλογοι της Σχολής , κ. Ελίζα Χριστοφόρου και κ. Νίκη Καζαντζή, παρουσίασαν το Λεύκωμα, μεταφέροντας στους παρευρισκόμενους συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που συνδέονται με τα αντικείμενα της έκθεσης. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που η καθηγήτρια της Σχολής , κ. Κωνσταντία Ψάλτη, αφηγήθηκε τη δική της προσωπική ιστορία από τις τραγικές μέρες της εισβολής.

Το μουσικό μέρος περιλάμβανε ερμηνείες τραγουδιών για την εισβολή από τους μαθητές του Μουσικού Λυκείου Πάφου, Ιωάννη Γεωργίου και Γιάννη Δρουσιώτη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση που επιμελήθηκαν και ετοίμασαν ο Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων ΤΕΣΕΚ Πάφου και τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσίασε η καθηγήτρια Κομμωτικής, Χριστιάνα Αριστείδου.

Το σχολείο συγχαίρει θερμά όλους όσοι εργάστηκαν με αφειδώλευτο κόπο και μεράκι για το καθ’ όλα άρτιο αποτέλεσμα. Οφειλόμενες ευχαριστίες εκφράζει η Τεχνική Σχολή Πάφου σε όσες και όσους έχουν συνεισφέρει στο εκθεσιακό υλικό (παραχώρηση αντικειμένων και φωτογραφιών). Στην επιμέλεια συλλογής αντικειμένων και καταγραφή μαρτυρικού υλικού ηΕλίζα Χριστοφόρου, Φιλόλογος.Στον σχεδιασμό και Επιμέλεια Λευκώματος η Άντρη Σιεηττάνη, Χριστιάνα Ησαΐα, Καθηγήτριες Γραφικών Τεχνών. Στον σχεδιασμό αφίσας, πρόσκλησης και προγράμματος η Άντρη Σιεηττάνη, Καθηγήτρια Γραφικών Τεχνών.

Στα σχέδια Χαρακτικής ο Κλάδος Γραφικών Τεχνών στην κατασκευή Σκηνικών ο Στέφανος Σάββα και Πάμπος Χαραλάμπους, Καθηγητές Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας, Ομάδα μαθητών Κλάδων Ξυλουργικής - Επιπλοποιίας και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. Στην επιμέλεια ηλεκτρονικής παρουσίασης η Μήδεια Αναστασίου, Β.Δ. Φιλολογικών.

Στην φωτογράφιση ο Ανδρέας Σάββα, Εκπαιδευτής Ηλεκτρολογίας. Στην επιμέλεια έκθεσης: η Σταύρη Δανιήλ, Β.Δ. Διακοσμητικής, Χριστιάνα Ησαΐα και Άντρη Σιεηττάνη, Καθηγήτριες Γραφικών Τεχνών. Στην Γενική επιμέλεια η Μήδεια Αναστασίου, Β.Δ. Φιλολογικών. Χορηγός Έκδοσης Λευκώματος ο Όμιλος Εταιρειών Leptos