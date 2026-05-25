Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Καταχωρίστηκε στο δικαστήριο το αναθεωρημένο κατηγορητήριο για τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις

Στο δικαστήριο Λεμεσού καταχωρίστηκε σήμερα, Δευτέρα, το αναθεωρημένο κατηγορητήριο για την υπόθεση των ιδιωτικών ποινικών διώξεων της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, εναντίον πέντε κατηγορούμενων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε δώσει ο δικαστής στην προηγούμενη διαδικασία, η οποία είχε αναβληθεί, η κατηγορούσα Αρχή καταχώρησε σήμερα το αναθεωρημένο κατηγορητήριο, που όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, έχει προωθηθεί και στην υπεράσπιση.

Στις 4 Ιουνίου αναμένεται να υποβληθούν οι προδικαστικές ενστάσεις των δικηγόρων των κατηγορουμένων, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί, στις 11 Ιουνίου, με αγορεύσεις επί των ενστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ