Στην αντεπίθεση ο Τυχικός – Ζητά «πάγωμα» της διαδικασίας για τη Μητρόπολη Πάφου

Ένσταση προς την Ιερά Σύνοδο υπέβαλε ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, επιχειρώντας να μπλοκάρει τις διαδικασίες για την πλήρωση του θρόνου της Μητρόπολης Πάφου.

Στην επιστολή του, ο Τυχικός αμφισβητεί τη νομιμότητα της απόφασης με την οποία τέθηκε σε αργία, υποστηρίζοντας ότι δεν του επιβλήθηκε από αρμόδιο εκκλησιαστικό δικαστήριο και ότι η διαδικασία έγινε ερήμην του.

Παράλληλα, επικαλείται την προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο και ζητά από την Ιερά Σύνοδο να αναστείλει κάθε περαιτέρω απόφαση που βασίζεται στον τροποποιημένο Καταστατικό Χάρτη, καθώς και κάθε διαδικασία εκλογής νέου Μητροπολίτη Πάφου, μέχρι να κριθεί η υπόθεσή του.

