ΑΚΕΛ:Για την ΟΕΔΑ Πεντακώμου η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις, όχι επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η υπόθεση της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Πεντακώμου, με το ΑΚΕΛ να απαντά στην Κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες αντί να δώσει απαντήσεις για τη διαχείριση της μονάδας.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι η Κυβέρνηση «ενοχλήθηκε γιατί το ΑΚΕΛ είπε αυτά που προσπαθούν να κρύψουν», υποστηρίζοντας πως σήμερα στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου θάβεται το 80% των αποβλήτων.

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Η κυβέρνηση ενοχλήθηκε γιατί το ΑΚΕΛ είπε αυτά που προσπαθούν να κρύψουν. Σήμερα στην ΟΕΔΑ Πεντακώμου θάβεται το 80 % των αποβλήτων και αντί η κυβέρνηση να δώσει πειστικές εξηγήσεις για τα όσα διαπιστώνονται στη διαχείριση της ΟΕΔΑ, για τις διαχρονικές αστοχίες, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις ευθύνες όσων είχαν την εποπτεία της μονάδας, αλλά και τον σχεδιασμό σε ότι αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, καταφεύγει και πάλι στην μεταφορά ευθυνών σε προηγούμενους.

Να θυμίσουμε τον ΠτΔ ότι κυβερνούν τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια. Αν πράγματι όλα έγιναν σωστά, γιατί τόση αμηχανία απέναντι στα ερωτήματα; Γιατί τόση προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από την ουσία;

Οι πολίτες γνωρίζουν ότι η ΟΕΔΑ Πεντακώμου αποτελεί μία από τις πιο προβληματικές υποθέσεις στη διαχείριση αποβλήτων της χώρας, με τεράστιο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Γνωρίζουν επίσης ότι η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση για ποινικά αδικήματα από τις αρμόδιες αρχές.

Αυτό που ενοχλεί την κυβέρνηση είναι ότι, παρά τις προσπάθειες συγκάλυψης και επικοινωνιακής διαχείρισης, η υπόθεση της ΟΕΔΑ Πεντακώμου παραμένει ανοικτή και η αλήθεια δεν μπορεί να θαφτεί μαζί με τα προβλήματα που για χρόνια συσσωρεύονταν στην εγκατάσταση.

Όσες ανακοινώσεις κι αν εκδώσει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να ζητά διαφάνεια, λογοδοσία και προγραμματισμό αναδεικνύοντας κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Την ίδια ώρα ζητούμε έναν σοβαρό σχεδιασμό και ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, γιατί στο τέλος θα πληρώσουμε πολύ ακριβά και τα σκουπίδια.