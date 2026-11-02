Επιστρέφει το φθινοπωρινό σκηνικό στην Κύπρο: Πότε έρχονται βροχές, καταιγίδες και πότε περιμένουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Μιλώντας στο politis.com.cy, ο λειτουργός του τμήματος Μετεωρολογίας, Αντρέας Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι η κακοκαιρία που επηρεάζει την Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο. Ωστόσο, όπως είπε, το νησί θα επηρεαστεί από βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές, με την πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Όπως εξήγησε, βροχές αναμένονται και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπονται εκ νέου βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, ο κ. Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι από την Τετάρτη αναμένεται πτώση της τάξης των 2 με 3 βαθμών Κελσίου, με την τάση υποχώρησης να συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες. Ειδικότερα, την Παρασκευή η θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ μέχρι την Κυριακή προβλέπεται περαιτέρω πτώση κατά 1 με 2 βαθμούς. Παράλληλα, αυξημένα θα παραμείνουν τα επίπεδα υγρασίας στην ατμόσφαιρα, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Χατζηγεωργίου, η αέρια μάζα που επηρεάζει την περιοχή χαρακτηρίζεται από αυξημένη περιεκτικότητα σε υγρασία.

Έτσι, το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζεται από κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, πιθανές καταιγίδες και σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Η πρόβλεψη αναλυτικά:

Αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα καταστεί παροδικά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα. Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Την Παρασκευή, ο καιρός θα καταστεί συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.