Αρμεύτης: Πώς σχεδιάζεται η Λεμεσός των 15 λεπτών - Οι πέντε βασικοί άξονες

Τη στρατηγική του Δήμου Λεμεσού για την αναζωογόνηση των συνοικιών και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα, παρουσίασε ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης, στο 8ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας και Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου, στη Λευκωσία.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η δημιουργία δικτύου πράσινων διαδρομών μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων, η ανάπλαση της Ακταίας Οδού, η σύνδεση του Γραμμικού Πάρκου Γαρύλλη με τη θάλασσα, η αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της Αγίας Φύλας και η αναβάθμιση πέραν των 120 δημόσιων πλατειών και πάρκων.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, στόχος είναι η μετάβαση από μεμονωμένες παρεμβάσεις σε έναν ενιαίο αστικό σχεδιασμό, ο οποίος θα συνδέει τις γειτονιές, τους χώρους πρασίνου και τις υποδομές μετακίνησης, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων.

Δίκτυο πράσινων διαδρομών 20 χιλιομέτρων

Κεντρική θέση στη στρατηγική του Δήμου κατέχει η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου πράσινων διαδρομών μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων, το οποίο θα συνδέει συνοικίες, σχολεία, πάρκα, εμπορικές περιοχές και το παραλιακό μέτωπο.

Το έργο βασίζεται στις αρχές της «πόλης των 15 λεπτών», επιδιώκοντας να καταστήσει ευκολότερες και ασφαλέστερες τις καθημερινές μετακινήσεις με τα πόδια και το ποδήλατο.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις αστικού πρασίνου, σκίασης και βελτίωσης του μικροκλίματος. Σύμφωνα με τον Δήμο, η υλοποίηση θα προχωρήσει σταδιακά, έπειτα από τις απαραίτητες μελέτες και τον συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ανάπλαση της Ακταίας Οδού και σύνδεση με το Νέο Λιμάνι

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται και η ολοκληρωμένη ανάπλαση της Ακταίας Οδού, με στόχο τη μετατροπή της πρώην βιομηχανικής περιοχής σε έναν προσβάσιμο δημόσιο χώρο με πράσινο, διαδρομές πεζών και ποδηλατών, καθώς και υποδομές άθλησης και αναψυχής.

Μετά τη δημιουργία της πρώτης προσωρινής διαδρομής πεζών και ποδηλατών, από τη Μαρίνα Λεμεσού μέχρι την οδό Αλεξανδρείας, ο Δήμος προωθεί την επέκταση της σύνδεσης προς το Νέο Λιμάνι.

Παράλληλα, προβλέπεται η προώθηση της συνολικής ανάπλασης μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών. Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός συνεχούς παραλιακού μετώπου, το οποίο θα συνδέει τις δυτικές συνοικίες με τη θάλασσα.

Νέος ποδηλατόδρομος και 260 δέντρα στην Αγίας Σοφίας

Ξεχωριστή παρέμβαση αφορά την ανάπλαση της οδού Αγίας Σοφίας, με στόχο τη δημιουργία πράσινου άξονα που θα συνδέει το Γραμμικό Πάρκο Γαρύλλη με το παραλιακό μέτωπο.

Ο σχεδιασμός προβλέπει:

Αναβάθμιση δρόμων και πεζοδρομίων μήκους 5,1 χιλιομέτρων.

Δημιουργία ποδηλατοδρόμου μήκους 2,55 χιλιομέτρων.

Φύτευση 260 νέων δέντρων.

Δημιουργία 569 τετραγωνικών μέτρων νέων χώρων πρασίνου.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας, καθώς και στη σύνδεση υφιστάμενων πράσινων υποδομών της πόλης.

Συνεχίζεται η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Αγίας Φύλας

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η συνέχιση της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Αγίας Φύλας.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η τελική μελέτη της δεύτερης, ενώ προγραμματίζεται και τρίτη φάση.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τη βελτίωση της πρόσβασης, την αναδιοργάνωση του δημόσιου χώρου, την ενίσχυση του πρασίνου και την ανάδειξη ιστορικών στοιχείων της περιοχής, όπως οι παραδοσιακές βρύσες και η χαβούζα στο Πάρκο Αγίου Κορνηλίου.

Σύμφωνα με τον Δήμο, στόχος είναι η αναβάθμιση του ιστορικού πυρήνα, με παράλληλη διατήρηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής του ταυτότητας.

Πέραν των 120 πάρκων και πλατειών σε διαδικασία αναβάθμισης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους δημόσιους χώρους των συνοικιών, με τον Δήμο να αναφέρει ότι περισσότερα από 120 πάρκα και πλατείες βρίσκονται σε διαδικασία αναβάθμισης και ανασχεδιασμού.

Συγκεκριμένα, προωθείται πρόγραμμα αναβάθμισης 33 δημόσιων πλατειών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για 24 πάρκα και πλατείες.

Οι παρεμβάσεις προβλέπουν ενίσχυση του αστικού πρασίνου, δημιουργία σκιασμένων χώρων ανάπαυσης, αναβάθμιση διαδρομών και αστικού εξοπλισμού, καθώς και βελτίωση της προσβασιμότητας για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.

«Τα οφέλη να φτάνουν σε κάθε γειτονιά»

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, ο Γιάννης Αρμεύτης υπογράμμισε ότι τα έργα, παρότι βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης, εντάσσονται σε μια κοινή στρατηγική για το μέλλον της Λεμεσού.

«Το όραμά μας για τη Λεμεσό αποκτά πραγματική αξία όταν γίνεται πράξη και τα οφέλη του φτάνουν σε κάθε γειτονιά, σε κάθε κάτοικο», ανέφερε.

Ο Δήμαρχος σημείωσε, παράλληλα, ότι η υλοποίηση των παρεμβάσεων προϋποθέτει προγραμματισμό και συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, τις κρατικές υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σύμφωνα με τον Δήμο, η επιδίωξη είναι οι δημόσιοι χώροι, οι πράσινες διαδρομές και οι υποδομές βιώσιμης κινητικότητας να αποτελέσουν ένα συνεκτικό δίκτυο, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων σε όλες τις συνοικίες της πόλης.