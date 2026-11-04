Πάφος: Ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων στην οδό Μοδέστου Παντελή

Εικόνες με εγκαταλελειμμένα στρώματα, έπιπλα, χαρτόκουτα και διάφορα αντικείμενα που καταλήγουν σε δημόσιους χώρους δημοσιοποίησε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριάκου, κάνοντας λόγο για μια εικόνα που δεν τιμά την πόλη της Πάφου.

Ο κ. Κυριάκου επισημαίνει ότι δεν είναι ορθό να αποδίδεται πάντοτε η ευθύνη στις Δημοτικές Αρχές, καθώς η διατήρηση της καθαριότητας αποτελεί υποχρέωση όλων των πολιτών.

Όπως αναφέρει, η συμπεριφορά ορισμένων ασυνείδητων πολιτών, οι οποίοι εγκαταλείπουν τα απορρίμματά τους σε δημόσιους χώρους, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και εκθέτει συνολικά την πόλη.

Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας, ζητώντας τον εντοπισμό και την αυστηρή τιμωρία όσων προβαίνουν σε παράνομη απόρριψη αντικειμένων, χωρίς εξαιρέσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας, μέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την υπευθυνότητα και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Καλεί, μάλιστα, τους πολίτες να μην παραμένουν αμέτοχοι μπροστά σε τέτοια περιστατικά, αλλά να τα καταγγέλλουν στις αρμόδιες αρχές.

Το μήνυμα της παρέμβασής του είναι σαφές η καθαριότητα δεν είναι αποκλειστική ευθύνη των Δημοτικών Αρχών, αλλά συλλογική υποχρέωση και δείγμα πολιτισμού και σεβασμού προς τον τόπο όπου ζούμε.