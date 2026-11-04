Με την εναρκτήρια ημερίδα στην Τεχνική Σχολή και Σχολή Οινοποιίας Ομόδους ξεκίνησε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου η Διεθνής Συνάντηση για την Ξηρολιθική Δόμηση, που πραγματοποιείται έως τις 6 Νοεμβρίου στην επαρχία Λεμεσού. Τεχνίτες, εκπαιδευτές, εθελοντές και εθελόντριες από την Κύπρο και το εξωτερικό, μαζί με μαθητές και μαθήτριες της Σχολής, παρακολούθησαν για την τέχνη της ξηρολιθικής δόμησης και τους τρόπους διδασκαλίας και διατήρησής της.
Η τέχνη της ξηρολιθιάς: Έναρξη της Διεθνούς Συνάντησης
Με στόχο τη διατήρηση και τη μετάδοση της παραδοσιακής τέχνης της ξηρολιθικής δόμησης στις νεότερες γενιές, πραγματοποιείται έως τις 6 Νοεμβρίου στην επαρχία Λεμεσού διεθνής συνάντηση, με τη συμμετοχή τεχνιτών, εκπαιδευτών και εθελοντών από την Κύπρο και το εξωτερικό
Παρουσιάστηκαν εμπειρίες από εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία για τη δημιουργία Σχολής Ξερολιθιάς και Παραδοσιακής Δόμησης στην Τήνο, καθώς και ο ρόλος της τυποποίησης στη διατήρηση της τέχνης.
Στον χαιρετισμό του, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλίας Μυριάνθους στάθηκε στους ανθρώπους πίσω από τις κατασκευές που διαμόρφωσαν το αγροτικό μας τοπίο, σε όσους δούλεψαν με την πέτρα και τα χέρια τους και μετέδωσαν τη γνώση τους από γενιά σε γενιά.
«Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα εργαστήρια θα δώσουν στους συμμετέχοντες το έναυσμα να εμβαθύνουν και να αξιοποιήσουν όσα θα μάθουν.
Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της ξηρολιθιάς στην προστασία τού εδάφους και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς και στη σημασία των εργασιών στις πυρόπληκτες περιοχές της Λεμεσού.
Την ημερίδα καλωσόρισε ο Διευθυντής της Σχολής κ. Μιχάλης Διονυσίου. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης, εκ μέρους της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊσταμένη της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, και ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους κ. Ευγένιος Μιχαήλ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες στον Επίτροπο Περιβάλλοντος, στη δρα Αραβέλλα Ζαχαρίου και στην τέως Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Αντωνία Θεοδοσίου από τα Κοινοτικά Συμβούλια Κοιλανίου, Βάσας, Ομόδους και Βουνιού, ως αναγνώριση της προσφοράς τους στην προστασία του περιβάλλοντος και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς και της πρωτοβουλίας τους για τη διοργάνωση και τη στήριξη της Διεθνούς Συνάντησης.
Η Συνάντηση συνδιοργανώνεται από το Γραφείο του Επιτρόπου ΠκΕτΖ, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Ίδρυμα «Πέτρα στην Πέτρα».
Το πρόγραμμα συνεχίζεται έως τις 6 Νοεμβρίου με πρακτικά εργαστήρια στη Βάσα, στο Κοιλάνι και στον αρχαιολογικό χώρο της Αμαθούντας, όπου οι συμμετέχοντες θα εργαστούν δίπλα σε έμπειρους τεχνίτες, μαθαίνοντας μέσα από την ίδια την κατασκευή.
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