Υπουργικό: €4,8 εκατ. για ανακύκλωση και οργανικά απόβλητα – Τι αλλάζει για τους πολίτες και πότε έρχεται το «Πληρώνω Όσο Πετώ»

Μετά τη συνεδρία, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρίστος Σενέκης δήλωσε ότι το Υπουργικό ενέκρινε δύο προτάσεις του Υπουργείου του για τους συγκεκριμένους τομείς.

Όπως ανέφερε, η συνολική χρηματοδότηση των €4,8 εκατ. αφορά την τριετία 2027-2029 και αποσκοπεί στη στήριξη των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ορθότερη διαχείριση των αποβλήτων και την εφαρμογή των υποχρεώσεών τους.

Από το ποσό, €1,5 εκατ. θα διατεθούν για τη στήριξη των Κοινοτήτων και των Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων στη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών, όπου απαιτείται. Άλλα €3,3 εκατ. θα διατεθούν για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση οργανικών αποβλήτων, με στόχο να επιταχυνθεί η εφαρμογή των σχετικών συστημάτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η χρηματοδότηση θα είναι μεταβατική και θα συνδέεται με συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων.

«Στόχος μας είναι να στηρίξουμε έμπρακτα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να περιορίσουμε την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών κατά τη μεταβατική περίοδο και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων», είπε.

Ερωτηθείς για το πότε αναμένεται να εφαρμοστεί παγκύπρια το σχέδιο «Πληρώνω Όσο Πετώ», ο κ. Σενέκης ανέφερε ότι τα σχέδια που θα ανακοινώσει και θα υλοποιήσει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχουν ως πρόθεση να συμβάλουν στην εφαρμογή του το συντομότερο δυνατό.

«Αυτό θα εξαρτηθεί όμως και από την προετοιμασία που γίνεται και από τις τοπικές αρχές», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ